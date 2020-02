(I'm Gonna) Love Me Again (Live From The 92nd Annual Academy Awards)

El momento emotivo de la noche se dio, sin dudas, en el In Memoriam, con la multipremiada Billie Eilish &Finneas intepretando Yesterday, de The Beatles, mientras en la cinta ásante desfilaba la imagen de figuras desaparecidas el último año, como Kobe Bryant, Agnes Varda, Danny Aiello, Bibi Andersson, Doris Day, Franco Zefirelli, Peter Fonda y Kirk Douglass.

Oscars 2020 In Memoriam Oscars 2020 In Memoriam Billie Eilish

El tema principal de "Frozen 2", "Into The Unknown" fue interpretado luego por Idina Menzel y la cantante Aurora. La canción, nominado en la categoría de Mejor Canción Original, contó con las "Elsas" de todo el mundo, entre ellas, la cantante y actriz mexicana Carmen Sarahí quien da voz a Elsa en la versión latina.

Idina Menzel, Aurora - Into the Unknown (Oscasr 2020)

Pero la gran sorpresa e la noche fue la aparición de Eminem interpretando su canción ganadora del Oscar en 2003, "’Lose Yourself", luego de 17 años de haberse llevado la estatuilla en una gala a la que no acudió por pensar que no le sería entregada, en la 92da entrega de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Esa canción se convirtió en la primera de hip-hop que conseguía ganar un Oscar. Pero Eminem declinó recibirlo porque la comisión organizadora le pidió que moderara su lenguaje durante la actuación para no ofender a nadie.

Pero Marshall Bruce Mathers III, nombre real de Eminem, decidió finalmente hacer acto de rpesencia en la ceremonia, y agradeció a la Academia por permitirle regresar a la ceremonia, al tiempo que le agregaba algo de ritmo a una audiencia aburrida por la falta de presentadores, entre otras cosas.

La canción, vitoreada por la mayoría del Dolby Theater (inclusive a la "Mujer Maravilla" Gal Gadot, a la que enfocaron moviendo la cabeza al ritmo del hip hop) y con muestras de fastidio del inoxidable Martin Scorsese y de la nominada Idina Menzel, fue el leiv motiv de 8 Millas (8 Mile), el filme que interpretó el propio rapero y que significó una especie de biografía.