¿Por qué Fabián Doman deja el periodismo?

Doman-Adios.jpg

"Pensé que iba a ser más fácil estar acá parado y diciendo lo que voy a decir: yo no voy a estar en este programa, tampoco voy a estar más en radio La Red. No me voy a otro canal, no me voy a otra radio, voy a cambiar si se quiere y en cierto modo de profesión", dijo Doman sembrando el misterio. Y acotó que "se ha publicado mucho del tema, (Claudio) Savoia y (Ignacio) Ortelli han sido seguidores fieles de la información", en referencia a sus compañeros panelistas.

"Voy a ser, a partir de mañana, el director institucional de una de las empresas más importantes de la Argentina y estoy hablando de Edenor, la empresa eléctrica más importante del país", confirmó el periodista.

"Se resolvió todo en las últimas horas", confesó y dijo que se lo había negado a quienes se lo consultaron "porque era un no", y su indecisión pasaba por lo que le cuesta dejar el periodismo.

"Poca gente lo sabe pero yo comencé en el mundo de los medios de comunicación como asesor de comunicación y de imagen, fui jefe de prensa de una campaña presidencial en el 89, de (Álvaro) Alsogaray, y yo era muy joven. Después hice periodismo, después lo dejé, viví en Estados Unidos... Allí fue director de prensa de la Embajada, trabajé en la comunicación internacional de la negociación de la deuda en 2002 con el FMI y el Banco Mundial... Por lo que, en parte, vuelvo a mi otro amor que es la comunicación coporativa", señaló Doman.

"Empiezo un trabajo que requiere una dedicación full time, me tomó mucho tomar la decisión porque yo no cambio de empresa, cambio de profesión, cambio de vida", graficó.

Acto seguido, improvisó una serie de agradecimientos, comenzando "por la gente" y siguió por productores, compañeros de trabajo y los respectivos dueños del canal; en ese punto mencionó a Daniel Vila, quien además de ser uno de los socios propietarios de América es también uno de los flamantes dueños de Edenor y quien -en definitiva- lo convocó para este nuevo desafío.

"No sé qué voy a hacer mañana a las 10 de la noche", dijo Doman quien se hizo cargo de "Intratables" el 9 de mayo de 2019 tras la salida de Santiago del Moro, y luego de un interinato de Guillermo Andino. Se desconoce aún quién lo reemplazará.

Embed

Es la segunda salida en menos de un mes para el clásico programa periodístico de las noches de América tras el anuncio de Carolina Losada, quien anunció que hace una pausa en su profesión para dedicarse a la política.

ADEMÁS: