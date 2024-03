Preocupación por la salud de Roly Serrano: "Hay que rezar"

“Está con respiración asistida. Hay una cosa que era del riñón, pero era muy poquito y ahora está orinando dentro de todo bien. Estamos esperando que tenga una reacción con el oxígeno para poder empezar a sacarle de a poco el oxígeno y que empiece a respirar normalmente”, detalló.

“Los médicos dicen que hay que esperar porque esto es una cosa de día a día”, agregó el representante del actor y reflexionó: “No es fácil porque es una persona obesa y tiene problemas de tabaquismo. Eso hace que el pulmón no tenga la suficiente oxigenación y no pueda despedir todo lo que es el carbón que produce el cigarrillo. Es como que tienen que limpiar un poco lo que es esa parte pulmonar”.

El cronista deslizó que él como representante le había aconsejado que no hiciera esa temporada en Córdoba y Gómez afirmó: “Sí, la verdad es que no solo yo, sino muchos actores amigos le dijeron ‘hacé lo que tengas que hacer acá en Bueno Aires’”. A modo de cierre, pidió: “Hay que rezar, hay que rezar”.

Embed

El accidente de Roly Serrano

El actor chocó con su camioneta el 4 de marzo, mientras circulaba en la Ruta 9 a la altura de Baradero, Buenos Aires. Allí impactó desde atrás a un auto en el que viajaba una familia: estos sufrieron heridas cortantes leves.

Después de accidente, Serrano fue internado en el Hospital Lino Piñero de Baradero por un traumatismo de tórax y de cráneo. Si bien ingresó lúcido, se descompuso y lo internaron. El lunes de la semana pasada fue trasladado al IMAC, en el barrio porteño de Almagro, donde se encuentra en la actualidad.