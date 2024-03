Viral: el Turco García, a las trompadas con uno de los invitados de su programa

La secuencia de la pelea quedó registrada en vivo por el directo de Instagram que realiza la producción, y lo tuvo al exfutbolista y anfitrión del ciclo y a Tati, dueño del local “Camisetas Nani”, otro de los pseudo influencers invitados.

Si bien no está confirmado del todo el porqué de la gresca, el video no tardó en volverse viral y trascendió que ocurrió luego de reiterados chistes que enfurecieron el Turco.

Entre los invitados al programa estaba Luquitas Rodríguez. El influencer quedó en primer plano durante la pelea a piñas, por lo que también se volvió viral, más allá de que no tuvo participación.

Lo curioso del caso es que Tati había manifestado en alguna otra oportunidad su admiración por el Turco García, ya que siendo hincha de Racing, lo considera su primer ídolo futbolístico.

Es más, hay un video en el cual el exjugador le dedica y autografía una camiseta original de La Academia con la clásica publicidad de la yerba mate en el frente, y el número 7 en la espalda.

El relato de Luquitas Rodríguez sobre lo sucedido

Fue el propio influencer y streamer quien reveló los escandalosos detalles de la pelea. “Camisetas Nani, como lo conocen ustedes, que se llama Tati, estaba tirando sus pizpireteadas, sus chistardiums. Estaba tirando de la soga, quizás sin saberlo, no lo sé“, comenzó.

Y agregó: “En un momento (Tati) le dice...yo cito, no maten al mensajero. Abro comillas: ‘Encima este te quiere cog... a tu mujer’. Y el Turco García se enoja, uno diría que con justicia, ¿no?, y decide tirarle un vaso lleno de gaseosa pomelo, no es que recurre a la violencia. A Martín (Coscu) lo empapa y le mancha en su totalidad el conjunto que tenía”.

“La mesa se dio cuenta de que un límite se había cruzado y que eso ya no estaba dentro de los márgenes. Creo que Camisetas Nani vuelve a hacer un comentario o algo así y el Turco toma la decisión unilateral de arrojar un vaso vacío. Se lo tira”, detalló en su canal de Twitch.

Por otro lado, el comediante señaló: “Ahí Camiseta Nani, Poleras Nani, se para y lo va a buscar. Y el Turco se para también. Nunca lo vi así en mi vida. Me di cuenta de que la situación se iba a las piñas, pero yo no quería levantarme e irme antes de que se consumaran las piñas. No había chances a esa altura de un llamado a la reflexión o de pedidos de disculpas. Era una bomba nuclear”.

Para finalizar, sentenció: “Como empiezan las peleas en el colegio, el Turco García lo empuja y ahí ya estaba. Camisetas Nani se la bancó. Ahí es donde yo percibo la violencia y tomo la decisión (de irme)”.