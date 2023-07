Qué dijo Laurita Fernández sobre el final de Bienvenidos a Bordo

La actriz que la está rompiendo en la obra teatral de ‘Matilda’ explicó que con el canal tomaron la decisión de no seguir el programa. “Es algo que habíamos hablado con el canal hace bastante. Estoy feliz con todo lo que pasó con el programa, me llamaron por 5 o 10 programas y terminaron siendo 400, nos quedamos casi dos años”, expresó en un móvil con LAM.

Laurita aseguró que ‘Bienvenidos a Bordo’ había cumplido un ciclo y llevaban meses pensando en terminarlo. “Fue maravilloso. Yo personalmente sentía que era un ciclo que se estaba repitiendo... iba a terminar en diciembre del año pasado, después en marzo y siguió”, reveló.

Sobre el final del show, la conductora fue contundente: “Fue muy halado, el programa me encanta, pero había algo que se estaba repitiendo y me parece que necesitaba terminar, y está bien”.

Además, explicó que fue un desafío tomar la conducción tras la salida de Guido Kaczka y aseguró que ya grabaron el último programa. “Mi contrato era hasta julio, ya todos sabíamos. Grabamos ya el último programa y fue muy especial. Para mí era un riesgo hacer un programa que hacía Guido, que tenía su impronta, su estilo”, señaló.

La mediatica se refirió a su relación con Claudio 'Peluca' Brusca, con quien trabajaba en el programa y contó que ya no pueden verse tanto como antes. "Estamos bien. Y nos reímos porque ahora que estoy con Matilda, no nos vemos mucho. Entonces nos decíamos: ‘Ahora nos vemos un poquito en el trabajo’. Siempre buscamos y encontramos un buen equilibrio. Cuando estamos laburando, laburamos y no somos pareja. Y somos pareja afuera del estudio", declaró.

Captura de pantalla 2022-10-04 a las 08.15.01.png Laurita Fernández y Claudio Brusca, alias "Peluca"

Cambios en El Trece

El Trece, la emisora comandada por Adrián Suar está en pleno rearmado de programación luego de un primer semestre de 2023 para el olvido. Desde la vuelta de Darío Barassi con su Ahora Caigo, la planilla de audiencia empezó a dar las primeras señales de mejora. Pero en el Grupo Clarín no se conforman con eso y ya proyectan mucho cambios. Estrenos, cambios de horario y la llegada de un clásico de otro canal, son parte del menú.

Según trascendió las últimas horas, las autoridades del canal de Constitución se encuentran se encuentran negociando la llegada de nuevos productos.

Pero eso no es todo, en el canal del sol también preparan la vuelta de Fabián Doman a Nosotros a la Mañana, programa que el fallido presidente del Club Atlético Independiente supo conducir varias temporadas en el pasado. Además del cambio de conductor, el magazine matutino también cambiaría de horario. Se espera un enroque con Socios del Espectáculo, así se rearmarían las mañanas del canal.

La vuelta de Doman no significaría la despedida del Oscar “el Negro” González Oro, ya que pasaría a ocupar un espacio en las mañanas de los fines de semana. Fines de semana que también tendrán a Sergio Lapegue a partir de agosto, más precisamente los sábados a la medianoche, con su nueva propuesta para distenderse antes de irse a dormir: El Galpón.

El próximo estreno que prepara eltrece es Poco Correctos. El magazine irá por las tardes y será conducido por “el Pollo” Álvarez y Leandro “el Chino” Leunis. De hecho ya se promociona en pantalla con el clásico “pronto”. Ahora resta esperar y ver como recibe el público todos estos cambios que ya se están preparando en la emisora.