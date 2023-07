Cómo fue el fuerte cruce entre el Pollo Álvarez y Amalia Granata

Es así que la actual diputada de Juntos por el Cambio recordó cuando en Nosotros a la Mañana la relacionaron con la causa por abuso sexual de Anna Chiara del Boca contra su padre, Ricardo Biassoti, quien fue su pareja.

“Lo llamamos al ‘Pollo’. Mi marido le mandó un mensaje diciendo: ‘Por favor, pensá en los hijos de Amalia’. Pero a todo al panel y al conductor nefasto ese les importó un bledo”, aseguró Granata y añadió: “Que no vengan ahora a pretender lavar su imagen. Durante una semana sentaron en ese programa a una mujer desquiciada para difamarme, acusándome falsamente de que yo soy una pedófila. Que no se hagan los santos, porque en ese programa son unos reverendos hijos de su madre”.

Luego de las declaraciones de la diputada, el ‘Pollo’ Álvarez habló al respecto y dio su versión. “Me incomoda la situación. Obviamente, yo ya estaba al tanto de eso porque una vez me lo hicieron saber, no sé si Amalia o el marido. Viene mucha gente al programa y la gente habla”, explicó el conductor en un móvil con LAM.

Además, aseguró que le envió sus disculpas a Granata en caso de haberla ofendido. “Yo me conozco, no hablo mal de nadie. Yo le escribí a Amalia porque tenemos una muy amiga en común. Si vos me decís 'me sentí incómoda en el programa', trato de entender por qué y si me equivoqué en lo que dije o en el invitado, pido perdón. Le mandé una nota de voz”, recordó.

f450x253-96087_112369_5050.jpg Se picó entre el Pollo Álvarez y Amalia Granata.

El ex conductor de Nosotros a la Mañana intentó despegarse del tema y aseguró que se siente incómodo con las palabras de Granata. “No me puedo hacer cargo de todo lo que sucede, al ser el conductor obviamente tengo una responsabilidad”, expresó y disparó: “Me pone mal todo lo que sucede, no me gusta. En este caso no quiero que nadie esté incómodo. Ella se expresa mucho, es verborrágica y muy violenta a la hora de hablar”.

Finalmente, sostuvo que intentó hablar con la mediática sin obtener una respuesta y reiteró sus disculpas. “Yo le pido perdón. Traté de hablar con ella y no quiere. Quiere seguir enojada, ya está. Lo lamento de verdad, pero tampoco me voy a bancar los agravios. Estar todo el tiempo enojado es agotador, a mí me gusta la gente que tiene buena onda”, cerró.

Por su parte, muy pronto llega a la pantalla de El Trece un magazine descontracturado con la conducción de Pollo Álvarez y Leandro “Chino” Leunis, el cual permitirá enterarse de actualidad, espectáculos, deportes y mucho más.

El ciclo contará con un equipo integrado por María Belén Ludueña, Ronnie Arias, Estefania Berardi y Agostina Scalise.

