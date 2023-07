El picante audio de Lali Espósito en medio de los dichos de Nacha Guevara

Ahora, se viralizó un explosivo audio de la ex jurado de La Voz Argentina que dio que hablar: “Cuánto reclamo, cuánto reclamo, perdón, bueno… acuérdense que yo soy medio abuela con todo”, se oye decir a Lali a pura ironía en un audio que publicó la cuenta de Twitter PTC Recargado.

Y agregó: “Muchas aristas, mucha cosa para usar… paren, hola. Gracias por el aguante ante las malas ondas”. Si bien en ningún momento se refiere a alguien puntualmente, inmediatamente esas palabras fueron entendidas como un reacción a los dichos de Guevara.

i82heagesy1nyWgX.mp4 El explosivo audio de la ex jurado de La Voz Argentina.

Lali Espósito reveló cómo le fue con una relación abierta

La cantante Lali Espósito reveló en las últimas horas cómo le fue con una relación abierta tiempo atrás. Mientras que a muchas personas les funciona esta manera de vincularse, en su caso “se terminó por una mentira”.

Lali se refirió sobre el tema en una entrevista, aunque no dio demasiados detalles sobre su relación. “Yo me animé a vivir cosas diferentes”, aseguró la artista que está en Europa.

“Por ejemplo: hace un tiempo tuve un vínculo que, si hay que ponerle un título, cosa que me molesta porque ¿por qué?, pero para que se entienda mejor, era un amor libre en el que yo no tengo que rendirte cuentas en lo que me pasa a mí en la intimidad, pero compartimos intimidad...”, continuó.

Sobre sus sensaciones en ese entonces, dijo: ”Me cagaba en las patas, porque era algo nuevo, pero a la vez lo que tiene eso es que es algo nuevo, pero es algo de las sensaciones más antiguas de la humanidad, que es el miedo a estar solo”.

Lali aseguró que ese vínculo lo vivió con “alegría”, pero todo terminó de la manera menos esperada para ella: “Lo viví realmente con alegría. ¿Y sabés cuándo se terminó ese vínculo? Cuando hubo mentira al final, que es lo más irónico, porque la intención del vínculo era que eso no exista”.