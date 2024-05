Qué dijo Lucas Benvenuto tras el regreso de Jey Mammón a los medios

El patinador utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje de alivio a sus seguidores por lo sucedido en el programa Almorzando con Juana Viale que se emite por El Trece.

Lucas se mostró feliz por los últimos cambios que tuvo en su vida y confesó que, por decisión propia, no se mantiene al tanto de lo sucedido.

En un mensaje que decidió mantener por “dos o tres días”, Lucas también agradeció el respaldo de sus fans: “Siempre me hacen llegar su amor. Quiero decirles que estén tranquilos, que estoy muy bien”.

”Estoy en el fin del mundo, en Ushuaia, donde quiero estar, con las personas que deseo estar y más abrazado que nunca, con un escudo humano muy fuerte de amor. No se preocupen, yo ya hace un tiempo decidí no ver más noticias, no actualizarme de nada”, añadió.

“Quiero que sepan esto, una de las primeras metas que puse en la lista para mi vida. No les puedo decir qué es porque es muy personal, pero acabo de cumplir una meta de vida. Imagínense si después de todo lo que peleé tantos años en la Justicia, un tiempo en los medios y toda mi vida como para seguir enganchado de una historia que no tiene sentido y que es increíblemente cruel”, declaró.

Finalizando, Lucas aseguró que se encuentra feliz y alejado de lo sucedido años atrás: “Estoy rodeado de personas hermosas, rodeado del trabajo más hermoso del mundo que lo tengo yo y ya cumplí una meta de vida. Así que mi camino de ahora en más es ser feliz. Lo que pase de ahora en más va a ser el resultado de la vida. Cuando uno hace las cosas mal, la vida te devuelve como vos accionaste”.

Jey Mammón y su llegada a Splendid: “Me muero por empezar a laburar”

El conductor Jey Mammón, quien se sumará a la radio Splendid, aseguró que está ansioso por “empezar a laburar”, a la vez que resaltó que necesita “hacer radio” debido a que ama ese medio de comunicación y que está “fuerte” en lo anímico.

"Me muero por empezar a laburar. Necesito hacer radio. La amo. Yo sufrí mucho este tiempo. Estoy fuerte como estuve en la mesa de ayer (en Almorzando con Juana)”, dijo en diálogo con Josefina Pouso, en el programa Hermosa mañana, que se emite por Splendid.

Además, Mammón indicó: "Estoy muy bien. Me sumo a la familia de Splendid. La radio es un espacio para contar lo que te pasa en el día a día e intercambiar mano a mano con el que está del otro lado”.

“Estoy preparado para hacerlo. La vida real pasa por la calle, no por las redes sociales", aseveró el conductor, quien luego señaló que “hay gente que habla en función de la información o desinformación que tiene”.

Por su parte, agregó: “El que está en la casa vuelca lo que recibe. Ayer me sirvió mucho para clarificar un montón de dudas. Ya el tema está terminado, ahora quiero hablar del futuro".