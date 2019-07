¿Qué dijo Tamara Pettinato sobre la internación de su hermano Felipe?

Y dio detalles de lo que fue su traslado a la clínica: "Estaba en mi casa y de sorpresa cayó Tamara Pettinato. Me extrañó su visita porque no es para nada habitual. Minutos después llegó una psiquiatra acompañada de un paramédico listo para inyectarme, lo cual no fue necesario. Se metieron a tratarme de drogadicto, de violento. En este momento de la familia en el que Roberto Pettinato no trabaja por decisión propia, hay un conflicto económico grande. Hay una mudanza y estoy sin coche", contó.

Por su parte Tamara, su hermana, habló de las adicciones de Felipe: "Felipe tiene un problema de adicción y necesita hacer un tratamiento. Cuando uno ve que un familiar necesita ayuda sí o sí, hay que llamar, avisar y viene un psiquiatra para lo vea y después se encargan ellos", contó.

