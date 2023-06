Quién es la hija de Charlie Sheen, que se gana la vida como trabajadora sexual

Sami tiene 19 años y desde que cumplió los 18 produce sus propias fotos y videos eróticos para una plataforma de contenido para adultos.

"Creo que muchos de ustedes ya saben cómo me gano la vida, pero si no lo saben: soy una trabajadora sexual", dijo Samantha en su último video de TikTok, donde también muestra cómo se maquilla y se prepara para hacer su trabajo.

"No soy una estrella del porno y no tengo encuentros con gente. No me grabo teniendo sexo. Yo no hago eso", agregó la influencer, que explicó que la única razón por la que dijo que es una trabajadora sexual es porque su principal fuente de ingresos proviene de su OnlyFans: "Y si las personas investigaran, se darían cuenta de que existen múltiples formas de trabajo sexual", agregó.

Y expresó: "He estado haciendo esto durante casi un año entero y me encanta mi trabajo. No hay absolutamente nada ni nadie que pueda decir algo para hacerme querer conseguir un trabajo diferente en este momento".

El padre de la joven está en total desacuerdo con el trabajo de Samantha, pero ella le dijo a TMZ que no le importa lo que piense el actor. También se refirió al hecho de que su madre también publique algunas fotos en OnlyFans: "No me importa para nada, estoy feliz por ella".

"Me gusta el lado creativo y ser mi propia jefa", destacó Sami, relajada mientras caminaba con una amiga por las calles de Los Ángeles.

Johnny Depp donará el dinero de la indemnización que le pagó Amber Heard

El actor estadounidense Johnny Depp donará a cinco fundaciones el dinero que recibió con la indemnización que le pagó Amber Heard. Hace un poco más de un año, Depp le ganó un juicio por difamación a su ex esposa. El tribunal definió que la actriz de "Aquaman" debe pagarle 1 millón de dólares a su ex marido.

En un principio, el tribunal había decretado que Heard le pague 50 millones de dólares al actor. Sin embargo, tras un acuerdo extrajudicial, Depp decidió que su ex esposa debía pagar una cifra mucho menor.

Según señaló una fuente cercana del actor a la revista People, el dinero con el que se vio recompensado será utilizado para beneficencias. El protagonista de "Joven Manos de Tijera" decidió donar 200 mil dólares a cinco fundaciones: Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society y Amazonia Fund Alliance.

Las organizaciones en las que colaboró el actor se dedican al cuidado y preservación del medioambiente, la protección de niños enfermos y sin hogar, la proporción de viviendas a comunidades carenciadas y para cumplir los sueños de niños y personas dentro del mundo del cine.

El conflicto entre Depp y Heard comenzó luego de su separación cuando en 2018 la actriz aseguró sufrir violencia doméstica en una columna de opinión en el Washington Post. Luego de que se publicara la nota, el actor inició acciones legales por daños y perjuicios y aseguró que ese texto le destruyó la carrera.

El juicio duró seis semanas y se transmitió en vivo por televisión.

Los miembros del jurado declararon que la pareja se había difamado mutuamente, sin embargo aseguraron que Depp se había visto más perjudicado.