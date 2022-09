¿Quién es la Máscara?: la tercera eliminada fue Ángela Leiva

En este caso, fue Karina "La Princesita", quien descubrió -sin dudar- al famoso.

Embed

Pecas, la hamburguesa, interpretó "Welcome to the Jungla", mientras que Lala, la mamut, se destacó cantando "Unstoppable" el tema de Sia, Karina se desesperaba por decir -con total seguridad- quien era el famoso detrás de la máscara.

Embed

El tercer duelo

El último enfrentamiento de la noche estuvo a cargo de Alexia, que interpretó "Dancing in the Dark", mientras que su oponente, Chincha, la chanchita, fue por "Todos me miran".