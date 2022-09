Un hombre de 30 años asegura ser hijo de Shakira

A mediados de agosto el defensor del Barcelona presentó a su nueva novia, Clara Chía Martí, una chica de 23 años, lo que molestó a la cantante colombiana por el acuerdo que tenía con su ex de no mostrarse públicamente con nuevas parejas por un año, para preservar a Sasha y Milan, los hijos que tienen en común. Actualmente se encuentra en plena disputa con el padre de sus hijos por la tenencia y la posibilidad de llevar a sus hijos con ella a Miami.

Pero el nuevo dolor de cabeza para Shakira es la aparición de un supuesto hijo con el actor colombiano Santiago Alarcón.

La noticia, que surgió en Colombia, se generó a través de la denuncia pública del Alarcón, quien explicó que desde hace varios años un joven lo ha chantajeado argumentando que es su hijo, y no sólo eso, sino que su madre es la mismísima Shakira.

El actor es muy conocido en su país por el protagónico de la novela "El Man es Germán", se vio obligado a realizar un video en Instagram tras el recrudecimiento de las acciones extorsivas de las que es víctima, y para advertir a quienes pudieran creer en la historia descabellada.

Santiago Alarcón, de 42 años, explicó que es “uno de los capítulos más absurdos de su vida”, y detalló el comienzo de esta historia: "Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: 'Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó'".

Sin embargo decidió no prestarle atención por lo extraño que le resultó. La situación se fue complicando y los hechos se pusieron más difíciles cuando el joven extorsionador comenzó a buscar amigos y personas cercanas: "Este muchacho me enviaba mensajes por todas partes y yo permanentemente bloqueaba sus cuentas".

Finalmente el acosador decidió viajar de Canadá a Colombia para encontrarlo personalmente en el teatro donde trabaja. "Yo lo llevé a un lugar donde mis compañeros pudieran verme", explicó el actor "porque les juro que entré en pánico, me dio miedo, y pensé que me iba a hacer algo".

El colombiano continuó con su relato, que toma ribetes extraordinarios: "El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos. Imagínense yo a los 12 entregándolo en adopción, y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión, porque me pidió 835 millones de pesos colombianos (160.000 dólares, aproximadamente)”, detalló en un video de Instagram, explicando que no revela la identidad de la persona que lo extorsiona por consejo de sus abogados ya que hizo la denuncia judicial correspondiente.

Santiago Alarcón explicó en el video por qué Shakira esta involucrada: "Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco".

Es importante aclarar que en 1992, la cantante tenía 15 años, y no sólo eso: Alarcón asegura que -lamentablemente- no conoce a la cantante, quien fue infelizmente vinculada a esta situación embarazosa.