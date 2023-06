Quién es Meghan Roche, la nueva novia de Leonardo DiCaprio

Esta vez, el popular actor de Hollywood fue encontrado durante sus vacaciones en Ibiza con una de las modelos del momento.

Se trata de Meghan Roche, una joven de 22 años, que actualmente es cara de las marcas más prestigiosas del mundo de la moda.

Fx3haLGXwAEbQkx.jpg Meghan Roche, la novia de Leonardo DiCaprio.

Si bien es muy joven, tiene mucha experiencia porque comenzó a trabajar como modelo a los 15, desfilando para Givenchy, lo que llevó a que luego la convocaran otras marcas como: Roberto Cavalli, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent, Versace y Ralph Lauren.

El actor, de 48 años, y su novia estadounidense de 22 fueron encontrados mientras disfrutaban de un paseo en un lujoso yate. Pero también se los vio juntos en la fiesta de cumpleaños de la hija de Lorenzo Lamas, al día siguiente en un boliche y luego en un espectacular y súper exclusivo restaurante de Ibiza.

Lo que sorprendió a los seguidores de DiCaprio es el parecido físico que tiene su nueva novia con el actor cuando recién comenzaba su carrera.

Entre sus novias, se encuentran bellas mujeres, como Kristen Zang, Helena Christensen, Amber Valletta, Eva Herzigova, Bar Refaeli (su relación más larga de 2005 a 2011), Blake Lively, Toni Garrn, Rihanna y la argentina Camila Morrone. Con esta última terminaron su noviazgo en agosto de 2022.

Fx0gjoLWAAIkHKc.png Meghan Roche, en Ibiza.

Robert De Niro y Leonardo DiCaprio protagonizan "Killers of the Flower Moon"

El primer tráiler de "Killers of the Flower Moon", la nueva cinta de Martin Scorsese, fue desvelado este jueves y muestra los primeros adelantos de Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, quienes comparten un proyecto por primera vez.

"Hay muchos lobos hambrientos, ¿puedes encontrar a los lobos en esta fotografía?", dice el personaje de DiCaprio mientras sostiene en sus manos un libro y aparecen en forma de destello algunas secuencias del filme que llegará a los cines en octubre.

El "western" basado en la novela homónima de David Grann está ambientado en la Oklahoma (EE.UU.) de 1920 y sigue los asesinatos en serie nativos de la tribu Osage en la lucha por el petróleo, y la investigación del recién formado FBI.

Esta es la primera vez que el reputado director estadounidense junta los talentos de las dos estrellas más presentes en su filmografía.

Con Robert de Niro, Scorsese había trabajado en películas como "Taxi Driver" (1976) y "The Irishman" (2019), mientras que Leonardo Di Caprio, protagonizó, entre otras, cintas como "The Wolf of Wall Street" (2013), "The Departed" (2006) o "The Aviator" (2004).

El reparto también incluye a la actriz estadounidense de ascendencia indígena de las tribus Piesnegros y Nez percé, Lily Gladstone ("Two Eyes", 2020), y junto a De Niro y DiCaprio acapara la mayoría de las escenas del corto adelanto ofrecido por Apple TV.

DiCaprio dará vida a Ernest Burkhart, el sobrino de William Hale (De Niro) un poderoso ranchero local que se ve envuelto en los asesinatos de la Nación Osage y que es el esposo de Mollie, una mujer indígena interpretada por Gladstone.

Otro de los personajes de la historia es Tom White, a quien da vida el actor Jesse Pleamons, el principal agente del FBI que investiga los asesiEFEnatos.

La cinta, que tenía previsto su lanzamiento en 2022, tuvo su primera proyección en el Festival de Cine de Cannes, pero será hasta octubre que tenga su estreno formal.