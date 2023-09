Quién es Milett Figueroa, la modelo peruana del Bailando 2023

La modelo y actriz, nacida en Lima, Perú, tiene 31 años y es conocida en su país natal por su participación en realities y otros proyectos artísticos.

Milett Figueroa hizo su esperado debut en la pista del "Bailando 2023" y no solo demostró su talento en el baile, sino que también atrajo la atención del presentador Marcelo Tinelli. El interés de Tinelli por la joven modelo y actriz no es nuevo, ya que desde junio de este año, el conductor ha estado dando "me gusta" a las fotos de Milett en las redes sociales.