El episodio se produjo cuando la camioneta Chevrolet S 10 del ex campeón argentino, sudamericano y latino en la categoría de los pesados se encontraba estacionada, sin ocupantes, en Lima al 1.200, de la capital provincial.

Según denunció a la Policía el ex púgil, los desconocidos le forzaron la puerta del vehículo, lograron ingresar al mismo y le violentaron el tambor de arranque, aunque no lograron ponerlo en marcha. Finalmente, tras el intento fallido, los asaltantes se llevaron el celular y una suma de dinero que no fue especificada, detalló el sitio de la radio Cadena 3.

La Mole "Moli", actualmente de 50 años, tuvo una carrera boxística destacada, especialmente en el ámbito local, con 44 victorias, 9 derrotas, la cual se inició en 2003 y terminó en 2013.

Ese último año tuvo dos momentos muy recordados, cuando cayó en el primer round como retador en Alemania ante el ucraniano Wladimir Klistchko y su descalificación en el intento por recuperar el título argentino ante Matías Vidonde, por aplicarle dos terrible ganchos a su rival cuando ya estaba en la lona.

Por otro lado, en 2010 comenzó con participaciones en el ámbito mediático en el programa televisivo ShowMatch, donde logró destacarse en los certámenes Bailando por un Sueño y Cantando por un Sueño, en el que se impuso en 2012.