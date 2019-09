Ramiro Abrevaya celebra 10 años de canciones autogestionadas en el CCK

La música de Abrevaya conecta con emociones que parecen desplazadas por la vorágine del mundo moderno. Amor, paciencia, conexión con el otro. Sí, un paquete de cosas que en los tiempos de hoy suena a anacrónico, pero en las canciones del músico porteño vuelven a tomar vitalidad.

“Siempre quise tirar buena vibra desde mis canciones, a veces desde una foto de una experiencia personal, a veces más como una bajada de línea tratando de trasladar lo que me hizo bien en mis procesos de aprendizaje y ver si eso le puede servir aquien escucha mis canciones”, aclara.

La ruta de la canción

Su camino solista se dio a conocer en el 2010 a partir de la salida de su EP “Test”. En 2014 afirmó las bases de su carrera con la salida de su primer álbum Filo, el cual tuvo buena recepción por parte de la crítica y el público. En 2017, a partir de su single Observancia ocupó varias playlist, incluyendo la de los 50 más virales de Argentina. Ese mismo año estrenó nuevo disco y dio a conocer Luma, un trabajo que se sumerge en una introspección poética y sonora que logró sacar lo mejor de Abrevaya.

En ese material está Mareo, una canción que tiene la colaboración del filósofo Dario Sztajnszrajber, que con su singular voz arremete los oídos con un recitado que adelanta lo siguiente (y el enigma existencial se agiganta): en el fondo, no hay fondo. Es que cuanto más buscamos, todo se nos vuelve más extraño.

POPULAR: Lo primero que apunté de tu música son los pasajes melódicos que se forman. Climas, intensidades, emociones. Sabés manejar con mucho equilibrio eso. ¿Qué me podrías ampliar de esta idea?

Ramio Abrevaya: Es un buen punto el que decís. Esa tendencia debe venir de la fascinación que tuve en mi adolescencia por grupos como Peter Gabriel, Jimi Hendrix, The Doors y, sobre todo, Pink Floyd. Todos artistas que manejan un relato en su música y como buen relato necesita de introducciones, climas, picos de emoción y codas. Incluso pienso en Soda Stereo a nivel nacional, Charly García y ni hablar del Flaco Spinetta. Creo que es muy de la música académica también. El pop aplanó un poco eso porque obliga a que el beat esté presente desde el comienzo hasta el final de las canciones y eso mata un poco esto que mencionas de los climas. También vengo del universo de la música para películas, he compuesto bastante música ambiental y ese mundillo se sostiene básicamente sobre climas, texturas y sensaciones. La verdad que yo soy bastante barrilete, un poco siempre percibo la vida como una peli y quizás de ahí nace esa tendencia en mis composiciones.

P: ¿Qué vino primero en tu vida: la música o el cine?

RA: Si tengo que remontarme a mi infancia te diría que primero vino el cine, lo que pasa quepor medio del cine también me entró la música. Disney, los dibujos animados de la tele; "La Pantera Rosa", "Tex Avery", "Tom y Jerry", "El Inspector Gadget". En el mundo de las pelis "La guerra de las Galaxias", "Indiana Jones", "Superman", etc., todos productos con unas músicas increíbles, muy elaboradas, con unos leit motiv que me marcaron la vida y que evidentemente me trabajaron el oído. Mi casa siempre fue muy cinéfila y a la vez melómana, sobre todo por mi viejo. Podría decir que primero vino el cine porque la imagen trajo en sí el sonido.

P: Si tuvieras que rastrear influencias en tu música: ¿Qué artistas serían los nominados?

RA: La verdad que siempre me cuesta este tipo de ranking, pero nunca falta mi héroe Peter Gabriel, el 1, porque lo escuché desde muy chico, lo vi en vivo varias veces, siempre representó un tipo de arte superior, muy intenso, profundo, amplio y vanguardista.

Sting, muy similar a Gabriel pero con otra búsqueda estética menos deforme, quizás por ahí me entró más el género “canción”, sobre todo en su época más solista. Me resulta un tipo con una elegancia increíble aún en su época de Police donde era más rugoso, por decir. Un dominio tremendo de la armonía, las melodías, el ritmo, una voz única, un tipo, al igual que Peter Gabriel, muy comprometido con las causas sensibles, los derechos humanos, y para mí eso no es menor.

Pink Floyd representó para mí una fuente de inspiración y vuelo inagotable, sobre todo en discos como "The Wall", "Wish You Where Here" y "The Dark Side of the Moon". Floyd es para mí el pico más alto de la psicodelia mezclada con la canción, la elegancia, la excelencia del audio, el uso de sintetizadores, las guitarras y los climas.

En mi primera época musical en la que era específicamente violero, curtí muchísimo a Hendrix. El negro me rompió la cabeza por su salvajismo, su audio, su psicodelia, su estética y su sinceridad artística. Lo mismo me pasó tiempo después con Stevie Ray Vaughan a nivel guitarrístico, un salvaje pero más pulido, un poco más limpio técnicamente pero igual de intenso y virtuoso.

A nivel nacional mi referente siempre fue Cerati en todas sus épocas, por su flujo creativo interminable, su buen gusto, su versatilidad, su calidad tanto como violero como compositor, letrista, cantante, generador de estética y tendencia. Lo amé siempre y me dolió mucho su muerte en dos tiempos.

Más de grande me fasciné con Charly por su genialidad compositiva, su actitud, su belleza musical y su dominio infinito del lenguaje. Algo parecido me pasa con Fito Páez, que creo que es menos iluminado en el sentido estrictamente del lenguaje, pero es una bestia musical, de los artistas más expresivos que existen, un tipo adorable, con un cerebro precioso y generador de una docena de himnos que es el día de hoy que los escucho y me emociono, sobre todo en la época de "El Amor Después del Amor". Los Redondos también me marcaron la vida, con su poesía, su mística, la voz única del Indio y esos recitales que eran rituales.

P: “Si la historia la escriben los que ganan/eso quiere decir que hay otra historia/ la verdadera historia/quien quiera oír que oiga”, escribió Lito Nebbia en el '84. Esa idea que se inscribe en la canción de Nebbia parece ser el leit motiv de toda tu obra. Sobretodo en "Nuestro Relato" aparece con más fuerza…

RA: Entiendo que la frase de Lito habla de escribir la historia a nivel social. ¿Los que ganan quiénes son? No solo los que ganan guerras, los que ganan administraciones, sino los“ganadores”, los “winners” como dicen los estadounidenses. Esa expresión va de la mano del exitismo tan presente en argentina, esa idea de que si no tenés “éxito” (qué sería tene réxito: ¿llenarse de dinero? ¿Aparecer en todo los diarios? ¿Qué sería?) Hay tantas historias como personas, sobre todo de eso hablo yo, no tanto a nivel social y como se escribe la historia de las sociedades, sino la individual.

En psicoanalisis se habla mucho de “el relato”, que es la historia que uno escribe en su cabeza y en su corazón a partir de como se imprimen los hechos de tu vida según tu perspectiva, tu lectura y tu construcción de lo que viviste. En “Nuestro relato” hablo justamente de eso, una especie de autoconocimiento pero más desde lo psicoanalítico que desde los manuales new age de superación personal. En "la vida es invención" resumo esto sumado a la idea de que una vez que asumís tu historia y quien sos, lo lindo es empezar a jugar con eso y llevarlo al extremo, porque hay algo en nosotros que no existe en nadie más y amigarse con esa idea es crucial para vivir en paz y no estar todo el tiempo contrastándote con el otro. Y a nivel artístico, para quienes buscamos una expresión en algún punto original, dejar fluir nuestras ideas más íntimas pueden potenciar nuestras obras e imprimirles un estilo único.

Yo me crié en una cuna de psicoanalistas, mi mamá y papá lo son, mis tíos también, yo me analizo hace más de quince años y no específicamente por un problema puntual o una angustia en concreto, sino como un espacio para investigarme y mejorarme. Siempre quise tirar buena vibra desde mis canciones, a veces desde una foto de una experiencia personal, a veces más como una bajada de línea tratando de trasladar lo que me hizo bien en mis procesos de aprendizaje y ver si eso le puede servir a quien escucha mis canciones.

P: Haciendo un repaso por tus discos, ¿con cuál sentís que llegaste al sonido y a la lirica que querías?

RA: Todas mis canciones y mis discos reflejan mi momento y, con suerte, algo del momento histórico social. Cada etapa artística tuvo sus inclinaciones estéticas tanto a nivel musical como lírico de acuerdo a cuál era mi momento y mis gustos al momento de grabar esa música. Siempre lo último que hago es lo que más me representa. Quizás me pasa de escuchar trabajos míos viejos y hoy imaginarlos con otra producción, otra instrumentación,y justamente eso es lo que voy a hacer en el show por mis 10 años en el CCK.

P: ¿Qué expectativas se te presentan de cara al show por tus diez años de carrera?

RA: Va a ser un show hermoso, lo digo sinceramente y con total confianza. 10 años de carrera es muchísimo y eso se nota especialmente en los vivos porque el tiempo te da un aplomo imposible de conseguir de otra manera. El show va a ser muy especial, con versiones de mis canciones adaptadas a un audio más acústico y elegante. Para esta ocasión voy a dejar el espíritu rock que tanto amo, en función de adaptar el audio a la Cúpula del CCK que es un templo con una acústica muy particular que no resiste un volumen muy alto. Van a haber invitades que quiero y respeto mucho y la perla de la noche van a ser los dos coros de Baraderos “La Cora” y “Agrupación coral Baradero” dirigidos por Juan Sebastián Concilio,los mismos coros con los que grabé en 2018 mi versión en castellano de “I still haven't found what I'm looking for” de U2, traducida por mí como “Lo que busco”.

P: ¿Cómo trabajas la composición de tus canciones?

RA: En mi primera época prácticamente componía todo “on board”, desde la compu, partiendo de secuencias, de texturas, de sampleos, de ambientes. Pero hace un tiempo, sobre todo durante el proceso de composición de LUMA, cambié mi forma de trabajo y empecé a encarar todas mis composiciones desde la guitarra, entendiendo que si una canción funciona en formato guitarra y voz, cualquier estética de producción que venga después va a funcionar.

P: ¿Necesitas que aparezca alguna temática puntual para saber que lo que se viene es un disco o una canción?

RA: No. Voy paso a paso, canción por canción y la idea o el concepto del disco se acomoda a partir de las canciones. No tuve todavía la experiencia de componer un disco desde cero pensando en el concepto global y a partir de ahí componer cada canción.