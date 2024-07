Rating: Telefe Noticias retomó el primer lugar y fue lo más visto del viernes

Telefe Noticias retomó al primer lugar con 9.8 puntos. Escape Perfecto quedó en segundo lugar, con 8.8, mientras que Melissa completó el top tres del canal de las tres pelotas con 8.3. Los 8 Escalones en El Trece volvió a aparecer en el top five, pero esta vez se quedó con la cuarta posición y midió 8.2 al igual que Pasión Prohibida de Telefe. Todo por mi hogar ocupó el quinto lugar con 8.1.

En El Nueve, Bendita midió 4.3 y superó a LAM en América TV con 3.1. En TV Pública, Televisión Pública Noticias (Mediodía), Televisión Pública noticias (central) y Zona Mixta sumaron 0.4 en conjunto, al igual que Reperfilar y Teve compras (M) en Net TV. En Bravo TV, Destilando Amor y Enfermeras quedaron en la última posición con 0.2.

EP Ivan.jpg Telefe calienta la noche con "Escape Perfecto"

Los promedios

Telefe subió su marca y lideró el rating con 8.0. El Trece bajó sus puntos a 5.6. El Nueve con 2.4 superó a América TV con 2.2. Net TV y TV Pública compartieron el lugar con 0.2 y Bravo TV solo sumó 0.1.

Televisión-argentina-canales-de-aire.jpg

Verónica Lozano se postuló para ser la nueva conductora de Gran Hermano

“El otro día hiciste el chiste imitando a Del Moro y en las redes empezaron a decir que deberías conducir Gran Hermano”, le dijo Ángel de Brito a Verónica Lozano en una entrevista y ella respondió: “Sí, mucho”.

“Te va a bloquear Del Moro”, le advirtió el conductor de LAM, pero ella aclaró que no le puso like a nadie. “¿Conducirías Gran Hermano?”, le preguntó De Brito y ella respondió que lo haría: “Sí, es un formato que me parece genial. No está en la mente del canal, aclaro porque después lo sacan de contexto. Pero si vos me preguntás, sí, haría la conducción de un programa así”.

“‘Me gustaría conducir Gran Hermano’ es el título que van a poner los portales, ¿y a quién no le gustaría?”, le dijo el conductor de LAM, quien a su vez admitió que a él le gustaría estar al frente de los debates: “Me gusta más el debate que la gala. En la gala los tenés que contener más a los chicos, no los podés bardear”.