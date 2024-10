Rating en TV: el repechaje de Bake Off no dio respiro

La primera parte del reality pastelero conducido por Wanda Nara tuvo un rating hogares de 12,19 -entre las 22:12 y las 23:37- mientas que el segundo segmento registró 9,40 puntos

image.png

La tercera posición correspondió a "Telefe Noticias" -a las 20- con la conducción de Rodolfo Barili, que obtuvo una audiencia de 8,44 y mientas que "Margarita" se quedó con el cuarto lugar, con un rating de 8,13 y la novela turca "Melissa" cerró el Top Five de la televisión abierta con 7,88 puntos.

Con respecto a la repercusión en todo el país, la empresa ReseARch -dirigida por el analista senior de audiencia Alejandro Ripoll- preparó el siguiente cuadro en se puede visualizar los cinco programas más vistos a nivel nacional y la cantidad de personas -sin duplicar- que los vieron.

image.png

En base a los datos homologados por Kantar IBOPE Media, el reality culinario "Bake Off Famosos" fue lo más visto en todo el país, seguido por "Telefe Noticias" y la ficción "Margarita". "The Flor, la conquista" fue el programa de El Trece con mayor visualización en todo el país y "El Noticiero de la Gente" -en Telefe- cerró el Top Five.

Señales de Noticias

En cuanto a los programas informativos de las señales de noticias, ReseARch elaboró el siguiente cuadro con los resultados nacionales de visionado, correspondientes al miércoles 30 de octubre, y en los cuales TN colocó 3 programas y LN+ y C5N uno

image.png

"Todo Noticias a las 6" (1º), "Todo Noticias a las 10" (2º) y "Nuestra Tarde" (4º) fueron los ciclos de TN más vistos a Nivel Nacional, mientras que por LN+, "El Noticiero" quedo en la tercera posición y "Duro de Domar" en C5N en el quinto lugar.

Deportes

Respecto a las señales deportivas, Fox Sports y ESPN lograron ubicar dos programas cada uno , mientras que el restante correspondió a TYC Sports .

image.png

Encendido

En cuanto al encendido total de la televisión abierta fue del 56,45 %, mientras que en el Prime Time -de 20 a 24- fue de 66,97 %, en la Segunda Tarde -16 a 20- 51,91 % y en tercer lugar la Primera Tarde -de 12 a 16- 51,46 %.