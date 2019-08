Claro que no lo hizo sólo desde la web, de hecho el fin de semana, a partir de su invitación al ciclo de C5N, Sobredosis de TV, conducido por Luciana Rubinska y Robertito Funes Ugarte, el responsble de Intrusos aprovechó la pantalla, para seguir con la cuestión. En relación a la sorpresa que hizo pública Luis Majul desde el canal que comparten, Rial fue implacable.

"‘Ni Majul ni ningún periodista puede decir que desconocía la realidad, la conocíamos absolutamente todos, pero lo que pasa es que estaban pendientes del pasado todo el tiempo", sostuvo. El programa que emula y conserva el formato de TVR sirvió para que el periodista ampliara sus argumentos. "Decir que no conocés la realidad es tomarnos el pelo a todos, lo que pasa es que no les convenía decirlo. Armaban un microclima de que estaba todo bien y no estaba todo bien", consideró.

En relación a los 16 puntos de diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, explicó: "Los que caminamos la calle lo preveíamos’, ‘sorprendió el margen, no el resultado. Esto fue una avalancha. La insensibilidad tuvo una respuesta enorme y hermosa"’, manifestó Jorge Rial en relación al categórico resultado del primer escrutinio de la sociedad argentina en 2019.