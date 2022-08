Los 10 participantes audicionaron en el escenario y Montaner tenía que elegir 4 de ellos y el resto ligaba su destino al voto del público.

Emanuel, uno de los cantantes del team Montaner, realizó su presentación y, al finalizar la misma, se arrodilló y miró hacia arriba, en un claro gesto de agradecimiento.

La Voz Argentina Ricardo Montaner retó a un cantante.mp4 La Voz Argentina: Ricardo Montaner retó a un participante que la agradeció a Dios de rodillas

Cuando Marley le consultó el por qué del gesto, el joven explicó que le había agradecido a Dios por la audición.

Fue en ese momento que Ricardo Montaner se puso serio y le remarcó al participante dos cosas que dejaron sorprendido a Emanuel y a los televidentes.

"Quiero decirte 2 cositas que yo no haría, te lo digo como consejo hacia el futuro. Una es anunciar que tienes una difonía porque el que no se había dado cuenta no lo sabía hasta que lo dijiste", comenzó su reto el famoso jurado.

"Y dos el arrodillarte para agradecerle, como dijiste, a Dios. Gracias a Dios se le da en los secretos, en lo íntimo, en la soledad tuya, en tu camarín, en el baño y él se va a encargar de honrarte en lo publico. Tienes que dar gracias a él en lo secretos", continuó más serio y enfático.

https://twitter.com/midnightllove/status/1561535811178446848 uy que infumable sos montaner, quién sos para decir cómo los demás tienen que hacer las cosas ????????#LaVozArgentina pic.twitter.com/AR1ExqTxcS — lu (@midnightllove) August 22, 2022

Como era de esperar, el particular momento no pasó desapercibido en las redes sociales. La mayoría de lo usuarios que estaban siguiendo el programa en vivo no tuvieron piedad con Ricardo Montaner y sus palabras hacia el participante que se arrodilló para agradecerle a Dios.

"¿Quién sos para decir cómo los demás tienen que hacer las cosas?", señaló un tuitero, resumiendo la opinión de la mayoría de los seguidores del reality.