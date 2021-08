Robin se declara bisexual en el último cómic de Batman

Tim Drake, el nombre tras el que se oculta Robin en "Batman: Urban Legends", acepta una cita con Bernard Dowd, un antiguo amigo de la secundaria, en la sexta entrega del cómic escrita por Meghan Fitzmartin y dibujada por Belén Ortega.

image.png DC Comics: una versión de Robin, el famoso acompañante de Batman, se presenta como bisexual

"Estoy muy contento de que hayas llegado bien a casa. Me sentí aliviado. Y he estado pensando mucho, sobre esa noche. Y yo no sé lo que significó para mí. Todavía no. Pero me gustaría averiguarlo", le dice Robin a su amigo.

"Esperaba que lo hicieras. Tim Drake ¿quieres tener una cita conmigo?", le pide el personaje de Bernard Dowd a Tim Drake.

"Sí... creo que quiero", le contesta Robin.

image.png

Habrá que esperar a la séptima entrega de "Batman: Urban Legends" para ver cómo termina la cita entre Robin y su amigo Bernard Dowd.

La escritora de la historia Meghan Fitzman explicó a Polygon que aún no "etiquetó" la preferencia sexual del personaje, aunque sabe que en su arco argumental el héroe está representando a la comunidad LGBTQ.

“Quería rendir homenaje al hecho de que la sexualidad es un viaje. Para ser claros, sus sentimientos por Stephanie han 100% reales, al igual que sus sentimientos por Bernard. Sin embargo, Tim todavía se está resolviendo a sí mismo. No creo que tenga el lenguaje para todo … todavía”, dijo Fitzman en una entrevista.