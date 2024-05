Sabrina Rojas habló del noviazgo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

En diálogo con Santiago Sposato para LAM (América TV), la actriz y ex pareja del actor, Sabrina Rojas, habló sobre la flamante pareja: "A mi me interesa con quién se vinculan mis hijos, después con quién sale el papá de mis hijos... Florencia, Griselda o un canguro, me da lo mismo".

"Yo no me enteré por la tele, lo sabía de antes. No quiero decir desde cuándo porque son fechas y cosas que si no dicen los protagonistas... Mientras 'el gordo' esté en armonía familiarmente, que haga lo que quiera con quién quiera", siguió.

"Igual, Griselda es una persona que, en general, le cae bien a todos. No sé si a vos también", quiso saber el cronista. "No me cae ni bien ni mal, me da igual. Tuve muy poco trato, pero sí sabía que es la ex de mi ex, de hace muchos años... nos hemos cruzado. Parece que quedó fuego en las cenizas, que las revivan con amor", respondió Sabrina Rojas.

Luciano Castro: “Siempre me gustó mucho, no es una más”

Invitado a Noche al Dente (América), el protagonista de la obra El Beso habló a corazón abierto sobre su presente amoroso y detalló cómo inició su historia: “Nos reencontramos en el cumpleaños de Carla Peterson y nos pintó ir a cenar, pero son años que venimos de amistad y de conocernos. No es una chica más, me gusta mucho La Tana".

Reveló que estuvieron muchos años sin hablarse, pero que ahora decidieron darse una nueva oportunidad. “Siempre tuvimos muchos amigos en común y esos amigos, capaz, sin querer, llevan y traen”, dijo entre risas.

“Cuando nos reencontramos, no tuvimos esas charlas que teníamos a los veinte. La vida nos pasó por encima... hablamos de nuestros hijos”, dijo sonrojado. Y agregó: “Siempre me gustó y me parece increíble lo que nos pasó ahora que nos volvimos a encontrar después de 17 o 19 años”.

Respecto a la charla que tuvieron antes de blanquear el romance, Castro contó: “La Tana me dijo: ‘Si es de verdad, nos tiene que importar un carajo todo’. Y sí, es de verdad. Si no no tiene sentido, ya estamos grande”.

“Nos pareció mejor contarlo y que no se tejan suspicacias, porque no es algo prohibido. Lo tenemos que vivir cómo es, es algo lindo”, finalizó.