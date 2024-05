Griselda Siciliani confirmó su relación con Luciano Castro: qué dijo

Este lunes, al aire de A la tarde, en la pantalla de América TV, fue consultada por uno de los cronistas del programa: “Griselda, todos los medios están preguntando, ¿estás saliendo con Luciano?”. La respuesta no dejó lugar a dudas. “Sí”, dijo contundente, y sin vueltas agregó: “Estamos rebien”.

Más adelante, se la pudo ver a la propia Siciliani rodeada de otras personas, y desde lejos, cuando volvieron a consultarle por su relación con el actor, asintió con su dedo pulgar hacia arriba en una clara aprobación.

Por su parte, este mismo lunes, al aire de Intrusos, el periodista Guido Záffora también confirmó la noticia. “Estoy hablando con Griselda”, comentó mientras leía el mensaje desde su teléfono celular.

“Ellos tuvieron varias vueltas, como una pareja sexual, muy buen sexo”, contó. “Griselda, separada de Suar, Castro en el 2007 estaba empezando con Sabrina y ahí se corta. Según me contó una fuente directa, Castro fue impoluto mientras salía con Sabrina, de hecho ella era la que le manejaba las redes sociales, se enamoró y formaron una familia. Pero después, cuando se separaron, volvieron a la carga, pero como una pareja touch and go, lo que no me aseguran es si esto siguió durante la etapa de Flor Vigna”, agregó.

“¿Qué es eso de Luciano?", le consultó directamente el periodista, y enseguida leyó su respuesta. “Me respondió con un emoticón con los dos corazones. Enseguida le pregunté '¿Qué sería esto, no entendí', y Griselda me escribió: 'Sería... no me preguntes, que no me gusta hablar de esos temas'”.

Luego fue Laura Ubfal quien también aportó su propia información. “Están saliendo Griselda Siciliani y Luciano Castro, reconocido por ella. Le pregunté: ‘¿Estás con él?’, y me contestó que sí”, contó la periodista, avalando los datos de sus compañeros.

Los dos actores habían tenido una relación que salió a la luz mucho después y que generó la bronca de Sabrina Rojas, por entonces en pareja con Luciano Castro.

image.png

Adrián Suar y Griselda Siciliani, juntos en escena en "Felicidades"

El jueves pasado Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem juntos por primera vez, estrenaron “Felicidades” en el teatro El Nacional Sancor Seguros.

La obra, que ya comenzó a arrasar en las taquillas, tiene autoría de Mariano Pensotti y dirección general de Daniel Veronese, con producción general de Adrián Suar.

Julián (Adrián Suar) y Felicitas (Griselda Siciliani) son una pareja de exitosos abogados. Hoy es el cumpleaños de ella y él está a cargo de organizar la fiesta pero repite errores catastróficos que comete año tras año. Inesperadamente, la posibilidad de separarse se instala entre ellos.

Quizás no ayude demasiado que una vieja amiga del secundario de Felicitas (Jorgelina Aruzzi) y su excéntrico novio (Benjamín Vicuña) se presenten sin ser invitados, ni que por error Julián haya contratado a un médium (Peto Menahem) para amenizar la fiesta, ni que la casa donde viven parezca súbitamente tener vida propia.

A lo largo de una noche frenética van a tener que librarse de mentiras, legados familiares y decidir si quieren seguir juntos o no. ¿Estamos todos atrapados en las vidas que hemos armado? ¿Es posible lograr ser felices antes de que sea demasiado tarde?