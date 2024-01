Sabrina Rojas nuevamente apuntó contra Luciano Castro en sus redes sociales

720.jpg

“Con Luciano somos muy distintos. Yo priorizo el bienestar de mis hijos y tengo una angustia tremenda porque estoy soltera y sin hijos y es rarísimo”, dijo por ese entonces.

Pero ahora volvió a hablar y trató a su ex de "manipulador": “Que nunca invaliden lo que te sucede. Escucharte y explicarte por qué estás equivocado, eso es una persona que vale la pena. Quien se enoja y distorsiona todo para hacerte creer que sos un ser conflictivo por expresar algo que te molesta, solo quiere manipularte”.

“Que nadie te haga creer lo que no sos. Que nadie te saque la libertad de confiar en que lo que vos hacés está bien”, expresó la actriz.

Luciano Castro Sabrina Rojas

La opinión de Flor Vigna

Flor Vigna, actual pareja de Luciano Castro fue consultada sobre la pelea de su novio con su ex y declaró que es muy buen padre: “Sé que él es muy buen papá y ella muy buena mamá. Y me quedo con eso. Si a mí me toca hablar de Lu que es la persona que más conozco, él lo da todo por sus hijos. Se desvive por sus hijos".

"Siento que todo fue un poquito injusto. Por no querer dar notas y preferir no salir a hablar, a veces Lu queda mal parado, pero no es así. Él es re buen papá”, opinó Vigna.

Por su parte, Rojas remarcó que Flor no tiene vínculo con sus hijos, que no los ve y no se hace tiempo para verlos.