Se cumplen dos años de la muerte de El Noba: el emotivo posteo de su madre

A dos años de su muerte, su legado sigue vigente y los fanáticos lo siguen recordando al visitarlo en el Cementerio Municipal de Florencio Varela. Quien siempre lo menciona y lo mantiene en su memoria es su gran amiga La Joaqui, que unos días atrás volvió al lugar donde grabó su hit “Butakera” con El Noba para estrenar ahí “San Turrona”.

“Yo creo que la gente me eligió porque se sintió identificada”, había manifestado el músico en una entrevista, tras popularizar su tema “Tamos Chelo”, surgido de su realidad económica en Florencio Varela: “Cuando yo era albañil, era obrero, siempre decíamos ‘cobramos la quincena, chelo, cheto, bien ahí’”.

El recuerdo de la madre de El Noba las redes sociales

La madre del cantante de cumbia 420 decidió homenajearlo este lunes con un posteo conmovedor en su cuenta de Instagram. "Hace dos años que te llevaste mi corazón con vos. Ya los días no son los mismos. Mi vida no es la misma. No te das una idea lo que mamá te extraña, eras no, sos mi niño precioso, al cual mamá trató de cuidarte y darle lo mejor, pero bueno ‘es lo que me tocó', dirías vos”, escribió Vanesa Aranda junto a serie de fotos de su hijo.

“Te amo mi amor y te voy a amar el resto de mi vida. Y te voy a recordar siempre con alegría, como te gustaba a vos”, expresó. Y a modo de cierre, manifestó: “Sólo vos y yo sabemos el amor de uno con el otro, pero también sé que desde donde estás nos cuidás. Beso enorme, mi amor. Mamá siempre está”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vane cakes ✨ (@vanesa.aranda.731)

El posteo de Vanesa recibió miles de likes y cientos de comentarios de cariño y fuerzas. No pasaron inadvertidos los mensajes de L-Gante, su mamá Claudia Valenzuela,y La Joaqui. “Arriba, Vane. Aguante el Lauty”, escribió el referente de la Cumbia 420. Su mamá comentó: “Siempre en mi mente y corazón”. Mientras que La Joaqui agregó: “Siempre”.

“Yo con Elián tanto como con Joaqui tengo una relación de amistad, porque ellos eran muy amigos y ellos siguieron manteniendo ese vínculo conmigo a pesar de que no esté mi hijo. Más con Joaquina porque ella me dicé ‘mamá’ y Elián me hace acordar mucho a mi hijo”, comentó la madre de El Noba meses atrás en una entrevista televisiva.

El Noba protagonizó un choque con su moto el 24 de mayo de 2022 provocándole heridas graves que debieron ser atendidas en el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce-Néstor Carlos Kirchner. Diez días después, murió allí un 3 de junio.

Su padre, Daniel Coronel, también lo recordó con orgullo: “Un día nos sentamos, hablamos y entendí el mensaje, la música era lo de él. Discutimos, peleamos, y me dijo: ‘mirá, yo quiero esto. Teneme fe que yo voy a triunfar’. Y ahí está, triunfó”.