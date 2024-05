Se filtró un audio en el que Lali Espósito revela su romance con un famoso cantante

El tema es que en ese audio, la cantante argentina confirma un romance con el que se la había vinculado hace un tiempo atrás. El romance confirmaron fue con Rels B, el cantante español con quien protagoniza el video de la canción “Cómo dormiste?”.

El audio se filtró en uno de los programas de Factor X, que se emite en España y en el que la cantante se desempeña como jurado, cuando sin saber que tenía el micrófono abierto, le confesó a uno de sus compañeros que había tenido un romance con el joven de 30 años.

“Es tremenda”, se la escuchó decir al ver a una artista que formaba parte del equipo del rapero. “¿De qué la conoces?”, le preguntó Abraham Mateo. Sin vueltas, la joven le respondió: “Fue corista de Dani, de Rels B. Yo salí con él un tiempo”.

Ese no fue el único momento en que Lali se sinceró en el programa español. En otra parte de la edición, la cantante argentina reveló cuánto tiempo lleva de novia con Pedro Rosemblat.

”Estamos hace cinco meses”, comentó y luego hablo acerca de su historial amoroso. “Antes estuve cinco años de novia, previamente otros cuatro y así”, dijo en referencia a su vínculo con Benjamín Amadeo y Santiago Mocorrea, respectivamente.

Y agregó: “A los 14 años me puse de novia por cuatro años y después me puse de novia cinco años. Ahí yo ocultaba algo que me pasaba con mi sexualidad y con todo. Luego, viví unos años de vínculos abiertos y ahí pude de entender mi bisexualidad. Antes estaba de novia, cerrada, no sabía lo que me estaba pasando”.