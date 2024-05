Internaron a Emilia Mernes y volvió a suspender su show

‘La Original’ había reprogramado su séptimo show en el Movistar Arena del pasado 3 de mayo porque presentaba problemas de salud que la obligaron a posponerlo. La cantante estuvo hasta el último momento, en espera de poder realizar su performance. Sin embargo, tomó la difícil decisión de cancelar el evento y ofreció disculpas a las 15 mil personas que esperaban verla.

"No voy a poder hacer el show de hoy, me siento muy mal, les quiero pedir perdón de corazón, realmente no puedo. Quiero pedirles disculpas de corazón, intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal", expresó visiblemente angustiada.

"El médico me dijo que así no puedo, así que quiero pedirles perdón de corazón. Gracias por estar acá", agregó. Toda la información extra será compartida en las redes sociales de Emilia, Fenix Entertainment y Movistar Arena.

