Se suicidó el DJ Edu Vázquez tras denunciar a su ex por extorsión

El músico, de 37 años, había denunciado en varias oportunidades por las redes sociales que una ex pareja lo "extorsionaba" desde hacía meses y que, por esa razón, sufría "depresión".

"Esta chica es cordobesa pero vive en el exterior. A causa de sus mentiras no fundamentadas ante la ley, tuve que dejar de hacer lo único que me hacía feliz, tocar música profesionalmente. Se encargó de escracharme en cuanta publicación tuviese que ver conmigo y mi trabajo", afirmó en el escrito.

Edu-Vazquez-1.jpg

ADEMÁS:

Murió Luke Perry, el actor de Beverly Hills 90210 que sufrió un ACV

El documental sobre los abusos de Michael Jackson se estrena en marzo

En la red social dijo: "No pido piedad ni apoyo, quiero que sepan que existe la violencia de género de ambas partes y que el daño psicológico y laboral, pero sobre todo dejar de hacer lo que amo, me llevó a una depresión de la que no sé si podré salir".

Los problemas entre Vázquez y su ex venían desde hacía casi un año: él aseguraba que ella no había superado la separación y le enviaba mensajes de Whatsapp a toda hora para recomponer la relación.

Embed MAS de 200 escraches en fbk Instagram falsos, viles humillaciones, sumado a su familia ausentes negadora. MICAELA BUSSO hace más de 10 meses me extorsiona diciendo si no vuelvo con ella seguirá escrachandome, deje de hacer lo único que me hace feliz, tocar. Estoy muerto en vida pic.twitter.com/DRWgtJx1EY — Edu Vazquez (@djeduvazquez) 30 de enero de 2019

"Más de 200 escraches en Facebook e Instagram falsos, viles humillaciones, sumado a su familia ausente negadora. Micaela Busso hace más de 10 meses que me extorsiona diciendo que si no vuelvo con ella seguirá escrachándome. Deje de hacer lo único que me hace feliz, tocar. Estoy muerto en vida", tuiteó Vázquez el 30 de enero.