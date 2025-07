La Voz Argentina: ¿un candidato para la final?

Con tan sólo 18 años, Jaime Muñoz Cantos, el boxeador que subió al ring a un cantor y guitarrista impresionante, que fascinó a Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y a Julieta Gattas y Ale Sergi de Miranda! con su versión del tango “Desencuentro’ de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo.

Cuando los jurados le consultaron sobre, el joven participante reveló que tiene 18 años, que canta desde que tiene conciencia y que a los 10 años su papá le dijo que "ahora iba a tocar de verdad" y le enseñó guitarra.

Después le preguntaron si hacía otras cosas en su vida, y Jaime Muñoz Cantos les explicó "Me gusta mucho el deporte, boxeo, competencias internacionales y nacionales, me lo he tomado muy a pecho". Todos los coaches le dieron elogios al participante, afirmando que es artista impresionante e intentaron convencerlo de que elija su team.

Después de dudarlo un momento, el joven sanjuanino Cantos confirmó que irá al Team Lali, sorprendiendo hasta a su propia familia, algo que fue muy celebrado por la cantante pop, que no pudo ocultar su emoción. Fue en ese momento que Soledad Pastorutti expresó sin dudar "Lali, te llevaste al posible ganador de La Voz Argentina, te lo digo hoy".

"No lo puedo creer, estoy en shock total, sos increíble, no puedo creer que me hayas elegido. Confiá en mí, te va a ir increíble. Guarda, porque como bien dice la Sole, ¿quién te dice que no es el ganador de La Voz Argentina?" comentó Lali Espósito y a lo que Soledad afirmó "Yo lo veo, lo veo lejos".