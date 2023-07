¿Se terminó el amor? Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se habrían separado

La periodista Paula Varela publicó en sus redes sociales que la pareja llegó a su fin tras las distintas versiones que circularon al respecto. “Último momento! Tini y De Paul separados”, escribió la panelista de Socios del Espectáculo.

Luego de publicar la noticia, la periodista aseguró que tenía información sobre la separación y que no estaba mintiendo. “¡Y no es pavada de las redes! Eso no es periodismo. ¡Esto es Información!”, aseguró Varela.

Embed Y no es pavada de las redes!! Eso no es periodismo Esto es Información! https://t.co/h2iU2rpI1M — Paula Varela (@Palivarela) July 19, 2023

La periodista amplió la información y aseguró que está “confirmadísimo”. “Hasta ayer estaban peleados, espero que no se hayan amigado entre ayer y hoy, pero vamos a confirmar la separación de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel”, sostuvo en su programa ‘¿Qué pretende usted de mí?’.

Paula Varela explicó que la separación no se debería a la falta de amor sino a las distintas etapas de la vida en las que están. “Él es padre y está en otra etapa de la vida. Ella tiene muchas cosas por delante, ella había contado algunos temas de su salud. Fueron muchas cosas que los distanciaron y están en ese momento de elegir caminos”, detalló.

xyvUwEl6w0lRzIU9.mp4 Video gentileza del programa ‘¿Qué pretende usted de mí?’.

El rotundo cambio de look de Tini Stoessel

Tini Stoessel reapareció en redes sociales y sorprendió al mostrar su llamativo cambio de look. La famosa cantante se sometió a varios tratamientos estéticos en el último año, sin embargo, esta vez decidió cambiarse el cabello para estar acorde a la moda actual.

La artista decidió teñirse de colorada y cortarse un poco el cabello. Este look es el que utilizaron varias cantantes como Shakira y, actualmente, Emilia Mernes. Al cabo de unos minutos de haber compartido la foto en sus redes sociales, recolectó miles de likes y comentarios halagándola.