La polémica declaración de Nacha Guevara sobre Lali Espósito

“¿Hay algún artista de los nuevos que te sorprendan para bien?”, preguntó el conductor, pero Nacha, sin filtro, respondió: “Para mal unos cuantos. Hay algunas mujeres interesantes en la canción. No así con los hombres, salvo Wos que me gusta”.

“Nicki Nicole tiene cositas que me gustan. Ensayé una canción de ella, que me gusta, ‘Plegarias’”, reveló la artista, por lo que el conductor le sugirió que la convocara para poder hacer el tema juntas. Sin embargo, Nacha contó que eso sería muy difícil: “Son personas muy ocupadas”.

“Pensé llamar a Lali para la canción ‘Andate al carajo’. Y nunca contestó. Están subidos al caballo, me parece. Después se deprimen, chicos”, ironizó la actriz de 82 años que protagoniza la obra teatral “Pijamas” y que antes de su debut también tuvo dichos contra otra de las famosas más destacadas del país.

“No me gusta cuando critica a la Argentina, que le ha dado tanto. Ella es lo que es gracias a la Argentina, no es una estrella internacional. Entonces ahí, no me gusta”, había dicho sobre Susana Giménez. Pero la diva le respondió que cada vez que tiene que promocionar algo, habla de ella. ¿Saldrá Lali a responderle también?

Embed

Cabe destacar que tanto Lali como otros artistas jóvenes, como Tini Stoessel, hablaron en los últimos días de la salud mental, de las angustias que a veces sienten, a pesar de ser triunfadoras en lo que hacen.

“Yo soy una persona que trabajo, trabajo, trabajo, siempre parezco que estoy bien. No es real que uno siempre está bien. Y aparte en la vida privada pasan cosas que uno después va sorteando y después tu trabajo te distrae y eso está bueno. Pero lo cierto es que vengo de un momento en que tuve que pedirle a mi equipo: ‘chicos, se me va a paralizar la cara’. O sea, real. Por suerte toda la gente que me acompaña me dijo ‘tranquila, lo acomodamos’”, dijo Lali, días atrás en una entrevista.

FC9NNmwd49e4P2PE.mp4 Lali en el podcast "No Hagas Lo Facil" de Juanpa Zurita por Spotify.

“Del año pasado a este, por primera vez en mi vida estoy pasando el momento de reacomodar un poco mi manera de ver el trabajo porque pasa esto, te come: está todo bien, la serie está buena, la música está buena, sos feliz, qué bueno que lo podés hacer, pero cuando te empieza a dar una taquicardia y el brazo te tiembla decis ‘che, esto es raro, debería chequear con un profesional si es normal’”, había contado Lali, en referencia a su ansiedad.