Se viene el festejo del año y Pampita está muy entusiasmada

Todo comenzó cuando una de las panelistas de "Pampita Online", el ciclo que conduce la modelo por Net Tv, leyó una entrevista que le realizaron a García Moritán para la revista Hola! le preguntaron "’¿estás más acostumbrado a la alta exposición que tiene ser el marido de Pampita? Y Roberto respondió "me estoy acostumbrando de a poco. La realidad es que en el día a día, yo no soy ‘el marido de’".

"Y cuando estoy con ella, me olvido de que es Pampita. Para mí es Carolina, una chica de pueblo, simple, con valores increíbles, mucho amor para dar, gran madre, gran amiga. Es la mujer perfecta", añadió él en esa misma entrevista.

Al escuchar los dichos de su esposo, Carolina expresó sumamente enamorada: "ay, que amor. íMe muero! Qué declaraciones. íQué lindo! Hace un par de días cumplimos 10 meses y festejamos. Pasó rapidísimo".

"Se viene el festejo del año. ¿Cómo lo vamos a festejar? No sé, aunque sea solos. Con algo nos vamos a ingeniar", cerró la modelo.

Por otro lado, días atrás, Carolina recordó a su madre con un consejo de belleza que está le dio cuando era tan solo una adolescente. "íPlancha! Mi mamá me ponía un papel de diario y me pasaba la plancha. Pero no estamos dando ideas. Y si no, nos hacíamos la toca que era un peinado que te quedaba bien lacio, pero con más volumen, no te quedaba todo caído", aseveró.

"Son cosas que hacemos por ustedes los hombres, ¿no? Para estar lindas. Bueno, también lo hacemos para estar lindas nosotras", concluyó Pampita.