Sebastián Yatra y la noticia más esperada por sus fans

Además adelantó que el 6 de enero lanzará en todas las plataformas digitales "Amor pasajero", un adelanto de "Dharma", nombre que llevará el nuevo álbum.

"Dharma es mi tercer álbum de estudio. El 28 de enero del 2022, después de tres años sin lanzar un disco, podrán escucharlo completo. Es bonito para mí porque cada una de las palabras que escribí para este proyecto resuena dentro de mí, con lo que soy y lo que fui; todo lo que viví y experimenté en estos últimos años”, escribió el artista en sus redes sociales.

La presentación de "Amor pasajero" la hizo con un video donde se lo ve con la rodilla rota, una guitarra y una fiesta familiar. “Viene algo por ahí”, escribió el músico. "Las fotografías hacen parte de lo que será el videoclip de la canción", apuntó.

271158107_137774298652910_1807180646849400283_n.jpg La foto que usó Sebastián Yatra para adelantar la próxima canción

En la mañana del 4 de enero, el cantante lanzó un fragmento del trabajo, en el que se le ve bailando. "Amor pasajero", de acuerdo con la lista de canciones que fue expuesta por Sebastián Yatra, es la sexta canción del álbum compuesto por 17 de ellas.

Hasta el momento, y antes de que salga a la luz "Amor Pasajero", se conocen canciones como "Tacones rojos"; "Chica Ideal", tema que hizo con Guaynaa; "Runaway"; canción que grabó con Daddy Yankee, Natti Natasha y los Jonas Brothers; "Pareja del Año", de la mano de Myke Towers; "TBT" con Rauw Alejandro y Manuel Turizo; "A Dónde Van", con la voz de Álvaro Díaz; "Adiós" y "Tarde".

El álbum, además de las colaboraciones con los artistas ya mencionados, tendrá la participación de Jorge Celedón; Rosario; Elena Rose y Aitana. “No es un álbum de canciones, sino de nombres y apellidos. Tampoco es un álbum de género, porque eso del “género” lo olvidé hace mucho tiempo. Sólo me enfoqué en hacer lo que sentía con los ritmos y armonías que transmitieran la verdad de la historia que quería contar. Es una obra honesta donde abro mi corazón más que nunca. La palabra “dharma” significa “la aceptación de la realidad”, comentó el músico sobre su tercer disco.

268911874_674451196877684_3439326967380168650_n.jpg

Como si fuera poco, el colombiano hizo más felices a sus seguidores al anunciar su gira. Comenzará en enero en Cancún (México) para luego continuar por el resto del país:. 23 febrero, Ciudad de México; 25 de febrero, Guadalajara; 26 de febrero, Monterrey; 10 de marzo, Querétaro; 11 de marzo, San Luis Potosí; 12 de marzo, León; 19 de marzo, Tijuana; y 20 de marzo, Mexicalí. El 29 de junio estará en Madrid, España, y el 1 de julio en Barcelona. Faltan fechas por confirmar.

El 2021 para Yatra cerró muy bien y él no dudo en comunicarlo tras ganar el Oscar: “Me envolvió un orgullo profundo de ser colombiano, de conocer esta tierra con sus paisajes y hacer parte de ella. Recordé a mis abuelos que ya no están, a mis tíos, primos, hermanos y padres que forman parte de cada recuerdo, momento alegre y suceso determinante para mi formación. Entre lágrimas de alegría pensé en ese niño inquieto de Medellín que lloraba cuando quería llorar y reía cuando quería reír (...) y me alegró saber que él sigue aquí adentro”, dijo sobre el largometraje animado en el que participó y fue galardonado por su canción "Dos Oruguitas" de la película Encanto de Disney.