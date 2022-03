Sergio Denis: su hija dice que "la causa está frenada"

El 11 de marzo de 2019, el cantante daba un show en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán cuando cayó en un hueco del escenario y golpeó con fuerza su cabeza. Tras permanecer más de un año en coma falleció en Buenos Aires el 15 de mayo de 2020.

Esta mañana, su hija, Bárbara Hoffman, le escribió una carta en sus redes sociales conmemorando la fecha: "Hace 3 años recibimos la peor de las noticias. Estas fotos fueron tomadas el 11 de marzo del 2019 unos minutos antes de comenzar a dar un show que a diferencia de los miles que hiciste en infinidad de lugares y escenarios distintos, terminó en una tragedia que nadie esperaba. Estas fotos denotan la felicidad y plenitud que te acompañaba, seguramente sin imaginarte que este sería el final de todo, al menos en este plano. El final de una carrera que estaba a pocos meses de cumplir su número 50, el final de todos los besos y abrazos que la vida tenía reservada para vos, el final de una familia que tuvo que rehacerse como pudo después de tu pérdida".

Qué pasa con la causa por la muerte de Sergio Denis

Carlos Monti habló con el abogado de la familia de Sergio Denis en Nosotros a la Mañana (El Trece), donde reveló cómo sigue la causa por la muerte del artista.

“Está prácticamente paralizado el juicio que la familia de Sergio Denis le inició al Teatro Mercedes Sosa de la provincia de Tucumán donde él, en marzo 2020, sufrió un accidente que le costó la vida", reveló.

"Hablé con el Dr. Diego Colombo, abogado de la familia, y me contó que tuvo que correr a la fiscal a cargo porque no había hecho absolutamente nada. Estamos en 2022, el accidente fue en 2019, en dos años, ni siquiera llamó a declaración testimonial al director del teatro. Está todo parado porque los abogados que representan a Diego Colombo en Tucumán, ya que él tiene la matrícula en Capital Federal, van todas las semanas al juzgado por novedades y no hay nada", explicó.

Luego, la denunciante agregó que "ahora corrieron a la fiscal a cargo y nombraron a otro, la fiscal que se fue es la Dr. Marta Mariana Rivadeneira, y seguramente va a haber más movimientos, pero puede haber implicancias políticas. No puede ser que en dos años no se moviera el expediente. Están pidiendo justicia por la memoria de Sergio Denis. La Justicia de Tucumán no hace nada”.

Además, el abogado de Denis señaló que el teatro donde ocurrió el accidente ya tenía antecedentes y que no se conoce el estado del lugar tras la caída: "Después del accidente de Denis se suponía que iban a tapar la fosa en la que cayó, pero no se sabe si con el tiempo lo hicieron o no".