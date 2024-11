Silvina Escudero anticipó el verano con una sensual microbikini

Aprovechando el calor del fin de semana, Silvina Escudero disfrutó de un día a pura pileta y sol aprovechando la oportunidad para mostrar una micro-bikini de su colección.

image.png

A sus 41 años, Silvina Escudero presumió su lomazo eligiendo una bikini de inspiración boho-chic con bombacha taparrabos.

De lo más original, Silvina Escudero apostó por un modelo con trenzas bicolor anudadas en la cadera y el corpiño. "Amando La Escuero", escribió orgullosa de sus diseños.

image.png

Silvina Escudero: “Con Matías Alé tuve una relación tóxica”

Silvina Escudero y Matías Alé fueron muy populares con su romance, luego de que el actor se separara de Graciela Alfano, tras diez años de relación.

Si bien pasó mucho tiempo y la bailarina está casada con otro hombre y, por su parte, el actor está comprometido y planea su boda para 2025, Escudero aún recuerda esos días de alta exposición.

Durante una entrevista con Fernando Dente en Noche al Dente, Silvina aseguró que con Matías Alé tuvo “una relación tóxica”.

“Yo creo que trabajamos juntos en eventos o shows, no hicimos temporada. Hace 17 años estuve con él y no soy la misma Silvina. No me genera nada, lo digo bien y con respeto. No tengo ningún vínculo. No fue el amor de mi vida, ni mucho menos”, aseguró Escudero.

"La relación fue muy tóxica y muy mediática, pero no con tanta profundidad. Es más lo que generó en la gente que en mi corazón. Me alegro que hoy él esté bien”, concluyó.