Tras esas declaraciones, el cantante salió enojado a negar los dichos de la rosarina. "La verdad es que hace un montón que no hablamos. ¿Y recuperándome de qué?", y agregó: "No estoy haciendo ningún tratamiento porque no necesito ningún tratamiento. Pero si estuviera haciendo algún tratamiento porque tendría un problema, lo tendría que decir yo", dijo enojado. Y enseguida agregó que lo mejor para Silvina sería enfocarse en su vida y no hablar de él: "Yo me llevo los mejores recuerdos porque la amé un montón, no sé ella. Y no voy a hablar de ella. No necesito ningún tratamiento porque no lo necesito. Estoy tranquilo, estoy bien, atravesando el mejor momento de mi carrera".

Y ahora los cronistas fueron a buscar a Luna para saber cuál era su reacción ante esa desmentida. "¿En serio dijo eso? Si no lo quiere contar él está bien, lo respeto. Yo no miento, no suelo hacer eso. Pero como dije antes, yo puedo hablar de mi propia experiencia, de lo que yo viví. Fue desde ese lugar que yo lo conté. Pero entiendo que él no lo quiera contar o blanquear, pero yo no miento. Si no pregúntenle a Gladys Florimonte que le pidió que yo lo desbloquee. Lo desbloqueé y al otro día me llamó", dijo.

Y quien salió a bancarla fue justamente Gladys: "Es correcto, es verdad. Silvina no miente. Y El Polaco, yo creo, que donde hubo amor, cenizas quedan. Yo pienso que hay un gran amor entre los dos. Para mí los dos se aman y en algún momento volverán. Acordate lo que te digo. Te lo firmo y te lo digo adelante de todos. Yo sé que El Polaco la recontra quiere y Silvina, aunque diga que no, también".

