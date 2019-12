Alrededor de la versión del embarazo de Sofía Bonelli se tejen una serie de idas y vueltas. La joven modelo habló con el panelista Fernando Dente, del ciclo Nosotros a la Mañana (El Trece) y sin dar detalle habló de una serie de amenazas: "Todavía no puede confirmar el embarazo porque es un tema delicado y porque, dentro del contexto familiar en el que están inmersos, sería una bomba, imprudente que lo oficialicen". En una comunicación vía whatsapp, el periodista interpretó que "hay una persona, que no es la que todos creemos, que no estaría dejando hablar a Sofía. Y, le habría advertido: ‘Sí hablas la vas a pasar muy mal’". A lo que confirmó con todas las letras de que se trata de "una amenaza".

Ni la feliz pareja que pasa sus días en Tulum (México) esquiva la prensa sino, que también, emplea la misma estrategia de Mariana Nannis, quien decidió llamarse a silencio tras la fuertes denuncias que radicó en la justicia. El jueves este diario publicó que el abogado de El Pájaro, el mediático Fernando Burlando, afirmó que dos denuncias, una relacionada con lavado de dinero y trata de mujeres y otra sobre violencia de género, fueron archivadas para la justicia. La única causa que sigue en pié es la del divorcio.

Nannis, quien se supone que sigue en Estados Unidos, no salió hasta ahora al cruce de su ex marido por la noticia-bomba del embarazo y tampoco desmintió al abogado Burlando. Pareciera que los dos, Caniggia y Nannis, estarían viviendo un impasse. Dicen que dicen que la mediática estaría esperando el momento oportuno para el ataque judicial contra el padre de sus tres hijos (los mellizos Axel y Alex y Charlotte). Por ahora estos dos últimos son los que están dando la nota. El primero porque protagonizó un serio altercado con movileros y Charlotte porque brilla en la pista de baile más famosa del país junto a Marcelo Tinelli. De hecho en el último duelo, Charlotte eliminó a dos fuertes favoritos: Cinthia Fernández y Martín Baclini y a Flor Torrente e Ignacio Saraceni. Charlotte suena como la favorita para el certamen.

Esta semana Charlotte tuvo a los paparazzis encima por el supuesto embarazo de la novia del padre. Ella no quiere hablar del tema, pero hay gestos que lo dicen todo. Cuando recibió el voto de la gente para seguir en la pista, Tinelli la alentó a que dijera "papá la tenés adentro". Una frase de Maradona que le dijo al periodista de deportes Toti Pasman por una pregunta que no le gustó. Charlotte quedó muy dolida con una frase de Caniggia hacia ella en la que habría dicho que su hija "no podía llegar a nada".