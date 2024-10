Sofía Gala insultó a los que le pedían música de Charly García: "Gente pelotuda"

"La gente pelotuda del chat que escribe para decir que quiere ver a Charly García, basta con Charly García, vayan a escuchar el disco horrible que sacó, váyanse de acá", inició la hija de Moria Casán al referirse al último compacto del intérprete, llamado "La lógica del escorpión".

Todo comenzó cuando un usuario criticó los comentarios que se realizaron en la transmisión del programa, respecto al álbum del artista. En el momento en que la conductora se exacerbó, los presentes se quedaron en silencio por unos instantes, antes de acotar cualquier comentario.

"Basta con Charly García. Vayan a escuchar el disco horrible que sacó Charly García", apuntó la actriz en su programa en el canal de stream. pic.twitter.com/TDCJBXMtzA — Noticias Argentinas (@NAagencia) October 25, 2024

El episodio detonó cuando la conductora vio un mensaje de uno de los oyentes que cuestionaba la opinión de uno de los conductores con respecto al músico. El espectador, que también buscó opinar, generó una respuesta inesperada y cargada de agravios hacia el autor de éxitos como "Canción para mi muerte", "Nos siguen pegando abajo" y "Los dinosaurios".

"No los queremos, fanáticos de Charly García, se pueden ir bien a la mierda, no molesten en el chat, que me distraen. Matías no sé cuánto, andate, nadie te quiere. Imaginate que estás acá hablando de Charly García. O sea, retirate por favor, gracias", continuó Gala.

Si bien la mayoría de los invitados se mantenía en silencio, frente a la breve "editorial" de la actriz, se escuchó un "brillante" de fondo y la conductora interactuó con el resto del equipo: "Perdón chicos, pero el nivel de la gente pelot*da, me quema la gorra".

Mientras los integrantes de la mesa intentaron poner paños fríos al explicar que la música es subjetiva y que "puede gustar, como no", Gala retomó su discurso: "¿Cuál es el problema pelotudos?".

Además, la actriz se refirió al último corte del disco: "Váyanse. Tengan una vida. ¿Por qué estás comentando acá si no te gusta? Retirate, mi amor. Andá a escuchar el disco de Charly García. Andá a escuchar 'Rompela' que es un temón".

A 15 años del concierto subacuático de Charly García en Vélez

Con producción de Fénix Entertainment, Charly García cantó bajo la lluvia en un recordado concierto, un 23 de octubre de 2009 cuando el icónico músico cumplió 58 años: el show dio como resultado su disco “Concierto subacuático”.

Las palabras de Charly fueron un aliento para las 40 mil personas que lo aclamaron en el Estadio José Amalfitani: “Este es el primer concierto subacuático del mundo”. Así, el ícono del rock nacional festejó su cumpleaños, en el que fue su regreso tras haber permanecido internado en la casa de Palito Ortega por graves problemas de salud.

Al igual que en los últimos días, se había precipitado un clima agobiante y, de la misma manera que hoy, la lluvia se hizo presente para aliviar la temperatura. Si bien la producción debió cancelar efectos especiales del show, como gente colgada de una cuerda, el espectáculo fue inolvidable.

El artista se mostró recuperado y se permitió momentos de rock and roll en estado puro con temas como "Cerca de la revolución", "Rap del exilio", "Nos siguen pegando abajo" o "Demoliendo hoteles", que hicieron delirar a una masa humana empapada de sudor, pero mucho más por el diluvio.

Con una catarata de agua que caía desde las luces que estaban en lo más alto del escenario, el tecladista Fabián Quintiero tocó debajo de un improvisado toldo de bolsas de nylon que le armaron los asistentes para que pueda accionar el órgano.

La sorpresa de la noche fue la presencia de Luis Alberto Spinetta, a quien García presentó como: "Mi gran amigo", con quien interpretó "Rezo por vos", cuando el cielo entregó un aguacero infernal, con rayos y truenos de complemento.

El poncho en homenaje a la recordada Mercedes Sosa, fue la forma elegida por Charly para decirle a la "Negra" que estaba otra vez de pie y con ganas de seguir a fondo.

A medida que el recital transcurría, la banda sonó más sólida, tanto por la característica guitarra del "Negro" Carlos García López como de los coros de Hilda Lizarazu, el nombrado "Zorrito" Quintiero y el trío chileno conformado por Antonio Silva (batería), Kiuge Hayashida (guitarra) y Carlos González Vázquez (bajo).