El doloroso comunicado de Cheryl Cole, madre del hijo de Liam Payne, tras su muerte

Cheryl conoció a Liam en The X Factor, el reality que lo volvió famoso y donde ella era jurado, pero no fue hasta el 2016 que comenzaron su relación. La pareja dio la bienvenida al mundo a su hijo Bear en el año 2017 y al año siguiente anunciaron su separación de mutuo acuerdo.

“Mientras trato de navegar este evento trascendental y superar mi propio dolor en este momento indescriptiblemente doloroso, me gustaría recordarles a todos que hemos perdido a un ser humano”, comenzó la cantante en su cuenta de Instagram.

“Liam no sólo era una estrella del pop y una celebridad, era un hijo, un hermano, un tío, un querido amigo y un padre de nuestro hijo de 7 años. Un hijo que ahora tiene que afrontar la realidad de no volver a ver a su padre", continuó.

La cantante manifestó el miedo de que su hijo se tope con las polémicas noticias sobre la vida de su padre y lo relacionado con su muerte: "Lo que más preocupa a mi espíritu es que algún día Bear tendrá acceso a los informes abominables y a la explotación mediática que hemos visto en los últimos dos días. Me rompe aún más el corazón, no poder protegerlo de eso en su futuro".

Y luego le dedicó un mensaje a los medios de comunicación: “Les ruego que consideren para qué sirven algunos de estos informes, aparte de causar más daño a todos los que quedaron atrás recogiendo los pedazos. Antes de dejar comentarios o hacer videos, pregúntense si le gustaría que su hijo o su familia los leyeran”. “Por favor, denle a Liam la poca dignidad que le queda tras su muerte para que por fin descanse en paz. Gracias, Cheryl", cerró.

La carta de la novia de Liam Payne: “Me he sentido completamente perdida”

Cassidy agradeció a sus allegados por las “palabras y el amor” que le enviaron, luego de la muerte del ex One Direction. “Me he sentido completamente perdida. Nada de lo ocurrido en los últimos días me ha parecido real”, aseguró la intérprete.

Asimismo, la joven se refirió a Payne y le habló directamente: “Te pido y rezo para que me des la gracia y el espacio para navegar esto en privado”. “Liam, mi ángel. Eres todo para mí. Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Seguiré amándote por el resto de mi vida. Te amo, Liam”, concluyó.