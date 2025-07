Sofía Gonet contra Homero Pettinato: "Me robó la tarjeta y convivimos con una rata"

Con el título irónico “Parte uno de 65”, Gonet relató episodios que van desde la presencia de una rata en la casa que compartían hasta el presunto uso de su tarjeta de crédito para compras personales. “Se le metió una rata en la casa y como era tan vago para deshacerse de ella, decidió que convivamos con la rata”, contó entre risas y sarcasmo.

Según la influencer, Pettinato también intentó comprar un proyector carísimo con su tarjeta, sin su consentimiento. “Yo me hacía la boluda, hasta que un día lo encontré agarrándome la tarjeta para comprárselo”, detalló. En esa misma línea, lo describió como una persona económicamente desorganizada, que le pedía plata prestada y luego no se la devolvía.

Pero los señalamientos no terminaron ahí. Gonet afirmó que nunca recibió un regalo de su parte, pese a que ella “le hacía todos los que pedía”, y denunció conductas que consideró como faltas de respeto o desinterés: desde darle like a fotos de chicas en Instagram, mantener chats ocultos con una ex, hasta desaparecer por horas sin responder mensajes.

Entre los momentos más incómodos que recordó, mencionó situaciones de insalubridad y negligencia en la convivencia. “Dormíamos con la puerta de la calle abierta, de repente te picaba todo porque había ácaros y garrapatas. Comía en la cama y manchaba todo. Se le caía la salsa teriyaki y le daba fiaca cambiar las sábanas. Y lo peor: en vez de agarrar una servilleta, se limpiaba las manos llenas de aceite en mi pelo”, denunció.

La influencer también se quejó de la falta de gestos mínimos: “No vino a mi cumpleaños porque le dio paja”, relató. El video, que se volvió viral en pocas horas, desató cientos de reacciones en redes sociales, desde muestras de apoyo hasta críticas por ventilar detalles tan íntimos de la relación.