Sofía Jujuy Jiménez estalló las redes con sus fotos en bikini en el sauna

La modelo e influencer viajó a Pinamar y se fotografió en el sauna del hotel donde está parando con una microbikini negra.

Se trata de un traje de baño de dos piezas conformado por un corpiño con aro y detalle matálico dorado en el delantero de la pieza y una bombacha colaless.

image.png

En el mismo carrusel de fotos, la jujeña compartió una captura mientras disfrutaba de otra sesión de sauna y mostró en detalle su microbikini.

Se trata de un modelo de dos piezas confeccionado en amarillo neón con corpiño triangular simple y bombacha colaless.

Como era de prever, las fotos que subió Jujuy cosecharon miles de likes y comentarios por doquier de sus miles de seguidores en las redes sociales.

image.png

El insólito episodio que vivió Sofía Jujuy en un aeropuerto

Sofía Jujuy compartió con sus seguidores uno de los problemas que tuvo en un aeropuerto. El hecho tuvo lugar en sus vacaciones en México, cuando llegó a las cinco de la mañana a la zona de embarque para volar hacia otro destino. Allí se dio cuenta de que había perdido la documentación y agarró la cámara de su celular para documentar todo lo sucedido.

“Me puse muy nerviosa. Por eso odio los momentos en que tengo que viajar y vengo con tiempo, porque soy muy colgada. No les puedo explicar lo que está siendo mi corazón en este momento”, contó la modelo, completamente estresada por la situación.

“Estuve haciendo tiempo como una bolu... tomando un café y dos horas comiendo sandwichitos. Me puse una alarma para que suene, para ir con tiempo a hacer el boarding. Freno por unas bombachitas que me quiero comprar. Y cuando voy a pagar me piden el boarding pass y no lo veo”, continuó en el relato.

Fue en ese entonces cuando decidió implementar las técnicas de respiración que conoce y la meditación. “Vamos Sofía. Atenta a tu cuelgue de acuario, por favor. Los días que volás. No”, se autoconvenció. “Entienden que llegué a pensar ‘Bueno, listo, me quedo en México. Por algo será'. Pero ya está, respiramos y ahí vamos”, agregó.

Minutos después encontró el ticket, que estaba en su riñonera. Volvió al local a comprar la ropa interior y rápidamente partió rumbo a su puerta de embarque.

Horas después, subió unas historias a Instagram en las que mostró que estaba en Nueva York con dos amigas. “Me emociona mucho volver a esta ciudad donde fui muy feliz, les voy a estar compartiendo todo”, cerró al respecto.