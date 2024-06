La preocupación de Romina Malaspina por un tratamiento estético que le realizaron

malaspina-boca-740x1196.jpg.jpg

“Les cuento algo inédito, tengo los labios como una lija, las que raspan fuerte”, comenzó diciendo la influencer, explicando que le quedaron muy secos y rasposos. En ese sentido, Malaspina siguió su relato, explicando el origen del inconveniente: “Hace como tres años me hice esa basura que es como que te hacen un tatuaje en el labio para que te quede pintadito de color. Yo le dije a la chica un color suavecito y me hizo este casi rojo. Salí de ahí y me quería pegar un tiro”, reconoció.

Y agregó: “Dije, ya se me va a bajar. No se bajó nunca. Pasaron tres años y no se iba así que me empecé a hacer láser en los labios y es muy doloroso. Pero para que la piel se caiga es como que se ponen duros como la lengua de los gatos. Inchapable estoy”.

“Seguro pensaban que me pinto la boca de rojo todo el tiempo. No. este es el color que tengo tatuado y no me gusta. No sé la verdad por qué lo hice porque mi color de labios naturales era tan lindo… . Pero bueno, gracias al láser, en poco tiempo volvemos”, sentenció la modelo y DJ.