Para hablar de lo mal que se sintió en la entrega de premios la infartante Sol Pérez, visitó Intrusos y descargó toda su bronca contra el programa de moda: ‘Yo jamás me di cuenta que me corrió el vestido, pero es grave y él me pidió disculpas y yo le creí, pero después se sienta en un programa de la tarde a reírse y pide que paren el video en donde se me ve todo, entonces ahí dije ‘no fue sin querer’’. A Pérez en Intrusos nadie la podía parar, explotaba de furia: ‘Ellos son unos caraduras porque te dicen que sos una groncha y después vienen y te piden disculpas. Yo jamás dije nada agresivo, ellos me dijeron groncha, que mi Instagram es una carnicería, pero no dicen que el de Nicole Neumann (hoy panelista de El Trece en Nosotros a la Mañana, señal que pertenece al mismo grupo empresario) es una carnicería’.

La modelo y panelista de Involucrados (América) afirmó que "al principio me lo tomaba como parte del show, pero después fueron muy agresivos’ y agregó que en una oportunidad Horacio Cabak (conductor del ciclo La Jaula de la Moda en la señal Magazine), dijo que ella "estaba vestida para ir a un albergue transitorio".

Sol aseguró que "yo tenía ganas de ganar para subir al escenario y decir que ojalá terminen esos programas que hacen bullying, en la televisión: ‘yo ya estoy acostumbrada qué me digan groncha, y todas las cosas tremendas que me dicen, pero hay nenas que están creciendo y que todo lo que ellos dicen son bombas’.

Desde un móvil, Paz Cornú, quien había opinado que el vestido de Sol no era adecuado para la entrega, contó que Sol en principio había pensado en ella: "El tajo del vestido de Sol era demasiado", y Sol la acusó de "tarada que busca seguidores a costa de criticarme".