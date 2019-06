Sobre Alba Calatayud, madre de Alicia, Solita acota que "hay poco material. Yo creí que la mujer no vivía cuando grabé la miniserie, pero no es así. Si ella no apareció hay que respetar. Para su interpretación miré sus fotos y me quedó mucho la rigidez de sus gestos. Trabajé sobre la concentración del dolor, que parece odio por la injusticia. Le mataron a su hija".

Solita insiste que no cree en el destino trágico de los ídolos populares: "El alcohol y las drogas lo denigraron como persona. Muchos creen que la pobreza y el clima tenso en que creció en Santa Fé influyeron para el femicidio. Pero también pasó a los Mercedes Benz. No me puedo quedar que están condenados por la pobreza. Si te da la cabeza para comprarte un Mercedes Benz te tiene que dar la cabeza, también, para saber odiarte. Eso es amor".

En la miniserie se aborda la etapa del gran ídolo nacional: "Eso lo tengo claro, pero también es verdad que yo le perdí el respeto. Yo siempre fui una militante contra la violencia, aunque no voy a las marchas por el reclamo de los derechos de la mujer. Sí lo hablo mucho con mis nietas".

Solita afirma que nunca vivió en su larga trayectoria ninguna clase de acoso: "Yo vivía en Disney. Empecé a trabajar a los 14 años y podía haber vivido cosas tremendas. Me crié con hombres y actores como Rodolfo Bebán, Alfredo Alcón, Norma Aleandro, Marilina Ross, Bárbara Stivel y Nené Cascallar".

Entre las mujeres del ídolo, Celeste fue Su

La única ausente en la rueda de prensa fue Celeste Cid. Era la más esperada porque interpreta a Susana Giménez. La señal Space, con una audiencia de 60 millones de televidentes en América Latina y Estados Unidos, quizás como estrategia prefiere reservar ese papel y no exponerlo antes de tiempo porque la diva aparece después de los primeros capítulos.

La primera mujer de Monzón y madre de sus dos hijos mayores (el tercero lo tuvo con Alicia Muñiz), Pelusa (a quien interpreta Paloma Ker que se perfila como una de las grandes revelaciones de la ficción) fue una mujer muy presente en su vida, pese a los engaños. Pero nunca toleró el noviazgo con Susana. Fue ese en el único momento en que distanció. Cuando a Monzón lo condenaron a 11 años de cárcel, en 1989, Pelusa era la único que seguía estando a su lado.

Diego Cremonesi, un fiscal en dura lucha interna

Esta vez a Diego Cremonesi se lo va a ver en un papel diferente al del delincuente que compuso en El Marginal, y que volverá a aparecer en un capítulo de la tercera parte. También fue delincuent en Un Gallo Para Esculapio. Pero ahora, se convierte en el fiscal Gustavo Parisi, una suerte de hilo narrativo en la miniserie Monzón, que debe conciliar entre su deber de impartir justicia y estar frente a un ídolo popular.

En ese tránsito se encuentra con una tremenda declaración que Monzón dice con naturalidad: "Le pegué a todas las mujeres, no tuve problemas con ninguna. Salvo con ella (por Muñiz)". Eso no es ficción, figura en el expediente judicial. Cremonesi contextualiza al ídolo en caída: "Cuando llega a Buenos Aires de su Santa Fé natal se descubre que en la palma de la mano derecha hay vestigios de un cuadro de desnutrición infantil. Con esa misma derecha triunfa en el boxeo y es la que mata a Alicia", paranagona.

Cremonesi confiesa que se mimetiza con el personaje pero desde el lado del actor: "Para el fiscal lo difícil era objetivar las pruebas y no dejarse influenciar por el peso del personaje de Monzón que es lo que sucede cuando estás frente a personas con un anclaje social fuerte o de un círculo importante, donde llegar a la justicia es muy difícil. Lo interesante del papel del fiscal es que encarna la contradicción de una sociedad a la hora de juzgar a un ídolo".