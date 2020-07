Sorpresivo: Luis Novaresio se casa con su novio "Todo lo que amo a este tipo"

La propuesta de matrimonio estuvo a la altura de la ternura que caracteriza a la pareja. Según contó el comunicador, Bauab lo sorprendió con los anillos y no pudo evitar la emoción. “Después de que logré parar de llorar, en algún momento de la noche nos pusimos los anillos”, reveló.

Estas alianzas tienen una inscripción muy particular que demuestra el cariño y la complicidad de los novios. “El anillo mío dice: ‘Callate Benedetti’, porque todos los días cuando se va temprano a la radio, Luis me deja una cartita de amor. Tengo un sobre enorme con todas”, contó Braulio. Y Luis, acotó: “El mío dice ‘Churro moi’, porque él a mí me dice ‘Churro’. O sea que sería ‘Churro mío’”.

“Pasamos la cuarentena en mi casa, y este compromiso tiene que ver con lo que se produjo a partir de esta convivencia. Al principio fue forzada por las circunstancias sanitarias, pero después se convirtió en algo muy placentero. Nosotros no pensábamos tener tanta cotidianidad, pero la cuarentena lo presentó de esta forma. Como Vera (N del R: la hija de Bauab) tiene su cuarto acá, ella pasa unos días con la mamá y otros conmigo, y se produjo una convivencia muy linda”, confesó el periodista.

Tras ese momento tan especial, los novios pasaron una noche íntima en la que celebraron con una cena romántica y música electrónica. Sin embargo, ambos esperan poder festejar con todos sus seres queridos cuando la pademia que sacude a gran parte del mundo quede atrás. “Nos vamos a casar y, cuando se pueda, haremos una mega fiesta. Será una celebración judía”, afirmó Bauab. ¡Felicidades!

