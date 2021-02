Spider-Man: No Way Home, el título de su nueva película

En un video muy entretenido, los actores revelan cual será el título definitivo de la película Spider-Man 3.

Después de una serie de bromas del elenco de la película, incluidos Tom Holland, Jacob Batalon y Zendaya, el director de Spider-Man, Jon Watts, dejó las cosas claras y reveló finalmente como se llamará la próxima película del superhéroe arácnido, Spider-Man: No Way Home (cuya traducción vendría a ser "No hay camino a casa").