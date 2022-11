El ganador del Oscar citó el ejemplo de la empresa Warner Bros y su decisión de lanzar -el mismo día- todas sus películas de 2021 tanto en la plataforma de HBO Max como en las salas de cine y que eso terminó cambiando los hábitos cinematográficos de los adultos.

Spielberg se encuentra promocionando su próxima película "Los Fabelman" que se estrenara el 11 de noviembre en salas selectas de los Estados Unidos y el 23 pasará al circuito comercial común para poder verse en todo el país. En Argentina la fecha programada para su estreno será el 23 de febrero de 2023.

"La pandemia creó una oportunidad para que las plataformas de streaming aumentaran sus suscripciones a niveles récord, y también arrojaron a algunos de mis mejores amigos cineastas debajo del autobús, ya que sus películas no se estrenaron en los cines", le dijo Spielberg al diario estadounidense The New York Times.

"Se les pagó y las películas quedaron repentinamente relegadas -en este caso- sólo a HBO Max, y entonces todo empezó a cambiar", agregó.

“Creo que el público mayor se sintió aliviado de no tener que pisar pochoclo pegajoso”. continuó Spielberg con su explicación. "Pero realmente creo que esas mismas audiencias mayores, una vez que ingresan al teatro, la magia de estar en una situación social con un grupo de extraños es un tónico", sostuvo y habló de la calidad de los filmes "Depende de las películas ser lo suficientemente buenas para que todas las audiencias digan eso el uno al otro cuando las luces vuelven a encenderse".

oscar.jpg

Durante la entrevista, el director de E.T., Volver al futuro e Indiana Jones usó el filme "Elvis", de Baz Luhrmann, como un film que le dio esperanza para el futuro del las películas sesgadas para el público que no es adolescente. "Me pareció alentador que "Elvis" rompiera $100 millones en la taquilla nacional, mucha gente mayor fue a ver esa película y eso me dio esperanza de que la gente estaba empezando a volver al cine a medida que la pandemia se vuelve endémica. Creo que las películas van a volver", dijo.

Y remarcó que "no hay duda de que las grandes secuelas y películas de Marvel, DC y Pixar y algunas de las películas animadas y de terror todavía tienen un lugar en la sociedad".

the-fabelmans-spielberg.jpeg Escena de "Los Fabelman", la última película de Steven Spielberg

Para terminar habló de su emblemática película de 2017: “Hice "The Post" como una declaración política sobre nuestro tiempo al reflejar la administración de Nixon, y pensamos que era una reflexión importante para que mucha gente entendiera lo que le estaba pasando a nuestro país”, y entonces especuló sobre una hipotética situación: “No sé si me hubieran dado ese guion pospandemia si hubiera preferido hacer esa película para Apple o Netflix y salir a millones de personas. Porque la película tenía algo que decirle a millones de personas, y nunca íbamos a llevar a esos millones de personas a suficientes salas de cine para hacer ese tipo de diferencia. Las cosas han cambiado lo suficiente como para que te diga eso".