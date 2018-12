Luego de varios años de silencio, Bertucelli le contó a Luis Novaresio en junio que cuando decidió irse de la obra por razones “artísticas” no sólo tuvo que soportar que difundiera falsa información sobre un falso romance con Darín sino también que éste la tratara de manera indiferente, e incluso violenta como una ocasión en la que la empujó más fuerte de lo debido durante la función. “Me estoy animando a decir esto hoy porque creo que vale la pena porque durante mucho tiempo me preguntaban y durante todo este tiempo me lo comí de una manera… me dolió mucho porque sentí que me pegaban en lo más preciado y me reducían”, dijo.

Ante las críticas de algunas integrantes del colectivo por la inacción de sus integrantes principales ante ésta denuncia, Verónica Llinás fue quien le puso voz a la razón de porqué el caso Ricardo Darín –también denunciado por Erica Rivas por acoso laboral- no tuvo la misma suerte que el de Darthes.

“Lo que pasó fue que una compañera trajo a una asamblea el caso y se puso en evaluación. Bueno, no hubo quórum. ¿Por qué? Eso pertenece a las razones de cada una de las personas que estuvo presente y que decidió”, dijo en una entrevista con el portal Infobae y también por Twitter, donde respondió a una consulta.

De esta manera, Llinás puso una enorme distancia entre el caso Darthés y el de Darín. En el primero hay una denuncia de violación de por medio y varias otras más, que aún no llegaron a la justicia, sobre abuso. Con Darín el tema pasa por abuso de poder.

Pero además, y a diferencia de Darthés, Darín recibió el apoyo de muchas de las actrices más conocidas del colectivo como Griselda Siciliani, Dolores Fonzi y Julieta Cardinali.

Ante la acusación de atender sólo a mujeres actrices, Llinás se defendió: “Las actrices no podemos ayudar a todas las mujeres que han sido abusadas. No tenemos medios, ni tiempo. No somos el Estado. Desde nuestro humilde lugar, hemos hecho un colectivo”.

Por esta causa, algunas de las actrices decidieron abandonar el colectivo en los últimos días. Una de ellas fue Cristina Tejedor, que este lunes, en Incorrectas reveló que se fue del grupo, donde recibió apoyo y contención cuando hace unos meses contó que sufrió una violación muchos años atrás; y grabó una publicidad contando su historia con la colaboración de Florencia Peña.

"Éramos muchas en el colectivo de actrices y en el chat una estaba de acuerdo con algo y otra no. Me fui porque no se apoyó en ese momento a otras compañeras como Érica Rivas, Valeria Bertuccelli y Florencia de la V. Les dije que la sororidad es para todas. Me contaron que llamaron a la producción de Mirtha Legrand (donde estuvo como invitada este último sábado) y a mí me llamaron también para que no hablara del caso de Thelma porque ya no pertenezco a Actrices Argentinas. Yo les dije que iba a hablar de mi tema, que por eso me habían invitado, y que también estaba en la mesa la abogada de Thelma y que obviamente fue ella la que habló del caso", le contó a la conductora del ciclo Moria Casán, a quien le expresó que, de todas maneras, desearía que el colectivo permanezca unido para "seguir haciéndose fuerte".