Survivor: el desahogo de Aixa

En una charla intima con Marley, la joven confesó como se siente en este momento crucial del programa.

En la charla con el conductor de "Survivor, Expedición Robinson", Aixa Legarreta se mostró muy angustiada por la partida de Francisco Pardo, tal es así, que decidió bajarse primera de la competencia luego de su salida. "Acá estamos lejos de nuestras familias y amigos por eso los afectos que generás acá son importante" explicó, para agregar "Yo no pensé que me iba a golpear tanto esto, la verdad. Todo lo que vivís acá es super dramático, sensible y todo te afecta más".

En el decimoquinto Concejo Tribal, Francisco Pardo quedó eliminado tras una jugada de traición ideada por Eugenia Propedo y ejecutada por la ex tribu norte junto con la alianza de Martina Musillo. De esta manera quedó afuera de competencia tras recibir siete votos en contra frente a los cinco que obtuvo Agustín Pérez.

Captura de pantalla 2024-09-09 a las 9.53.52a.m..png

Los días se vuelven cada vez más duros para los jugadores del reality de Telefe, sobre todo cuando en la competencia van perdiendo a sus compañeros y amigos. Aixa Legarreta quedó desconcertada por la eliminación de su dupla, que la dejó muy angustiada, a tal punto que participó poco en la tribu y en el juego de beneficios decidió bajarse primera.