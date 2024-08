Survivor: el ídolo de inmunidad falsa y la salida de Giselle

image.png

La noche del Concejo Tribal, Giselle recibió el aviso de Mauro de que la iban a votar, y con una mezcla de confianza y desesperación, decidió jugar el ídolo. Pero la sorpresa fue mayúscula cuando Marley reveló que el ídolo era falso, y fue entonces cuando la croupier se derrumbó al descubrir la traición.

"Me siento traicionada", exclamó Giselle Margonari, mientras que el conductor de "Survivor, Expedición Robinson" leía los votos que la condenaban a abandonar el reality.

Los votos del campamento sur

Goldi a Mauro: “Está cansado y le falta fuerza”.

Iván a Giselle: “Me cae bien pero es lo que decidió la tribu y eso es lo que importa”.

Eugenia a Giselle: “Es el consenso del grupo y hay actitudes que no me gustan”.

Baltasar a Giselle: “No tengo diferencias con ella, pero la tribu la elegida”.

Samanta a Janet: “Me molestaron actitudes y siento que no es funcional en algunos juegos”.

Martina a Janet: “No demostró que quiera ganar en ningún juego”.

Janet a Giselle: “Es una decisión que tomamos en equipo”.

Francisco a Giselle: “Es una mujer fuerte pero no sobreviviente, no está trabajando en equipo”.

Aixa a Mauro: “Es por las dudas de que salga mal lo del ídolo falso, así empata con Giselle y Janet”.

Mauro a Giselle: “Ojalá juegue el ídolo falso y se culmine mi obra maestra de la maldad de esta semana”.

Con lágrimas en los ojos, la sobreviviente de Cromañón se despidió de sus compañeros, deseándoles mucha suerte y culpando a la trampa del ídolo falso por su eliminación. En su última entrevista, Giselle expresó su sorpresa y decepción por la jugada, y de cómo se sintió inocente y ajena a las intrigas que se tejieron a sus espaldas "Mi meta era ganar o llegar a la unificación" y agregó "no me imaginaba irme tan pronto, me quedaron cosas inconclusas".

La eliminación de Giselle deja un sabor amargo en la competencia y ahora, la pregunta en el aire es ¿quién será el próximo en caer víctima de las intrigas y estrategias en "Survivor, Expedición Robinson"?